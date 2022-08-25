Москва розраховує на воєнний переворот в Україні, — Медведєв

Представник російського керівництва не планує зупиняти війну і одним із можливих подальших сценаріїв називає воєнний переворот в Україні.

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв прокоментував прогнози західних аналітиків, які з'являються останнім часом щодо того, якою далі буде війна в Україні. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Медведєв висловився про те, що експерти віщують перемогу Києву, і що The Guardian описала п'ять можливих сценаріїв війни в Україні.

"Прогнози перемоги будують у Києві та в українофільствуючих країнах Заходу", — зазначив колишній глава РФ, додавши, що вважає все це неправдою.

За його словами, "сценаріїв лише півтора". Першим він вважає виконання російськими військами всіх цілей вторгнення в Україну з подальшим визнанням підсумків Києвом. Другий — воєнний переворот в Україні, який також нібито має завершитись визнанням наслідків російського вторгнення.

У перші дні гострої фази війни в Україні президент РФ Володимир Путін закликав українських військових взяти владу у свої руки та повалити уряд.

Ще до початку масштабного російського вторгнення в Україну західні ЗМІ та експерти докладно описали, як саме ЗС РФ можуть розпочати війну. Керівництво Кремля, зі свого боку, неодноразово заперечувало наявність таких планів.

Нагадаємо, що, на думку Дмитра Медведєва, "операція" в Україні нікому в ЄС не нашкодила. Він просив Європу відновити торгівлю з РФ, можливо, через те, що у РФ відчувається гострий дефіцит якісних товарів.

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами Медведєва, Україна відмовилася підписувати договір з Росією, який би надавав гарантії безпеки.