"Шахова гра зі смертю": Дмитро Медведєв пригрозив людству судним днем

За словами російського політика, "англосаксонські перверти" засинають з думкою про розвал російської держави. Медведєв нагадав, що весь велетенський ядерний арсенал СРСР залишився на території РФ.

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що країни Заходу намагаються домогтися того, щоб держінститути РФ перестали працювати, підштовхуючи Росію до розпаду. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Медведєва, який обіймає посаду заступника голови Ради безпеки РФ, "колективний Захід" якось використовує війну в Україні, домагаючись того, щоб держінститути РФ перестали працювати.

Медведєв назвав ці плани "брудними мріями англосаксонських первертів", які намагаються позбавити Росію ефективного управління — ніби це вже траплялося в історії, зокрема, в 1991-му році.

Представники Заходу, упевнений Медведєв, засинають з таємною думкою про розвал російської держави і думають, як би покромсати Росію на шматки та порвати її на дрібні частини.

"Не варто ігнорувати те, що насильницький розпад ядерної держави — це завжди шахова гра зі смертю", — попередив ексглава Кремля, додавши, що в цій грі з точністю до ходу відомо, коли буде шах і мат, тобто судний день людства.

Свій посил про "судний день" автор виділив курсивом для більшої наочності. Публікація з'явилася в день похорону Михайла Горбачова, але про діяльність останнього президента СРСР у ній не йшлося.

"Мій допис не про нього (не про Горбачова — ред.) і не про глибинні причини розпаду Радянського Союзу", — уточнив Медведєв пост скриптум, згадавши, що весь гігантський ядерний арсенал СРСР залишився на території РФ і підтримується, за його словами, на високому рівні. За твердженням російського політика, саме це — найкраща гарантія збереження РФ.

Нагадаємо, за словами Медведєва, Москва розраховує на військовий переворот в Україні. Дмитро Медведєв заявив, що в планах Кремля немає припинення війни, а одним із можливих сценаріїв він вважає військовий переворот у Києві.

Раніше Медведєв закликав Євросоюз відновити торгівлю з Росією, бо хоче знову бачити на російському ринку європейські товари.

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