Абсурд как метод порабощения. Почему Песков, Михалков и Медведев несут чушь

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Уверен, что почти все встречали вопиюще идиотские заявления российских пропагандистов. Ну, что все идет по плану, своей агрессией РФ предотвращает мировую войну, украинский язык осуществляет геноцид русского, а СБУ гипнотизирует идейно слабых россиян.

Эти дебильные заявления делаются публично, причем людьми, которые ранее выглядели хоть и рьяными сторонниками власти, но не явными де***ами! К примеру, Михалков, Медведев, Песков и целый сонм профессоров, философов, певцов и прочих тамошних элитариев. Складывается впечатление, что россиян то ли захватили инопланетяне-паразиты, внедряющиеся туда, где у людей обычно мозг, то ли Россию скосила особо заразная невиданная доселе мозговая гниль.

На самом деле, мы имеем деле с вполне продуманной и целесообразной общественной технологией тоталитарного пошиба. У которой есть своя предистория — вспомните не менее идиотские заявления о "врачах-убийцах" или "лженауках" генетике и кибернетике времен сталинизма.

Фундаментально облажавшемуся Кремлю сейчас жизненно необходимо единство рядов и отсутствие даже намека на умственные брожения в российском обществе.

Если телевизионные лидеры общественного мнения будут поддерживать относительно здравые идеи вроде импортозамещения и модернизации, то где же здесь демонстрация преданности до гробовой доски?! Как в таком случае отличить (и маркировать!) путиниста от имперца?

Если образованный и неглупый по жизни субъект начинает нести воспаленный бред насчет фашистов, выглядывающих из-за каждого европейского угла, тогда все. Тогда этот субъект привселюдно совершает обряд самокастрации критического мышления да и мышления вообще, и становится верующим адептом, публичным столпом режима.

Поэтому все эти словоизлияния заметных россиян в поддержку "вынужденной" войны и уничтожения украинства через уничтожение украинцев — это обряд посвящения и инициации. Обряд приковывания к галере Кремля, которая уверенно рулит на скалы среди бушующего моря.

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