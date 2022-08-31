Абсурд як метод поневолення. Чому Пєсков, Михалков і Медведєв несуть маячню

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Впевнений, що багато хто зустрічав обурливо ідіотські заяви російських пропагандистів. Ну, що все йде за планом, своєю агресією РФ запобігає світовій війні, українська мова здійснює геноцид російської, а СБУ гіпнотизує ідейно слабких росіян.

Ці дебільні заяви робляться публічно, причому людьми, які раніше виглядали хоч і завзятими прихильниками влади, але не очевидними де***ами! Наприклад, Михалков, Медведєв, Пєсков і цілий сонм професорів, філософів, співаків та інших тамтешніх елітаріїв. Складається враження, що росіян чи захопили інопланетяни-паразити, що впроваджуються туди, де в людей зазвичай мозок, чи Росію скосила особливо заразна небачена досі мозкова гнилизна.

Насправді ми маємо справу з цілком продуманою і доцільною суспільною технологією тоталітарного штибу. У якої є своя передісторія — згадайте не менш ідіотські заяви про "лікарів-убивць" або "псевдонауки" генетику та кібернетику часів сталінізму.

Кремлю, який фундаментально облажався, зараз життєво необхідна єдність рядів і відсутність навіть натяку на розумові бродіння в російському суспільстві.

Якщо телевізійні лідери громадської думки підтримуватимуть відносно здорові ідеї на кшталт імпортозаміщення та модернізації, то де тут демонстрація відданості до гробової дошки?! Як у такому разі відрізнити (і маркувати!) путініста від імперця?

Якщо освічений і недурний по життю суб'єкт починає нести запалену маячню щодо фашистів, які визирають з-за кожного європейського кута, тоді все. Тоді цей суб'єкт публічно здійснює ритуал самокастрації критичного мислення та й мислення взагалі, і стає віряном-адептом, громадським стовпом режиму.

Тому всі ці слововиливи помітних росіян на підтримку "вимушеної" війни та знищення українства через знищення українців — це обряд посвяти й ініціації. Обряд приковування до галереї Кремля, яка впевнено кермує на скелі серед бурхливого моря.

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