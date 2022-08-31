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Думки Російсько-українська війна

Абсурд як метод поневолення. Чому Пєсков, Михалков і Медведєв несуть маячню

"Складається враження, що росіян чи захопили інопланетяни-паразити, що впроваджуються туди, де в людей зазвичай мозок, чи Росію скосила особливо заразна небачена досі мозкова гнилизна". Думка.

Олександр Кочетков
Олександр Кочетков
Політичний аналітик, колишній інженер-конструктор КБ "Південне"
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Медведєв, Путін
Фото: Скріншот | Придворні Путіна несуть маячню, розповідаючи про фашистів в Україні. Але інакше вони не зможуть утриматися при владі

Впевнений, що багато хто зустрічав обурливо ідіотські заяви російських пропагандистів. Ну, що все йде за планом, своєю агресією РФ запобігає світовій війні, українська мова здійснює геноцид російської, а СБУ гіпнотизує ідейно слабких росіян.

Ці дебільні заяви робляться публічно, причому людьми, які раніше виглядали хоч і завзятими прихильниками влади, але не очевидними де***ами! Наприклад, Михалков, Медведєв, Пєсков і цілий сонм професорів, філософів, співаків та інших тамтешніх елітаріїв. Складається враження, що росіян чи захопили інопланетяни-паразити, що впроваджуються туди, де в людей зазвичай мозок, чи Росію скосила особливо заразна небачена досі мозкова гнилизна.

Насправді ми маємо справу з цілком продуманою і доцільною суспільною технологією тоталітарного штибу. У якої є своя передісторія — згадайте не менш ідіотські заяви про "лікарів-убивць" або "псевдонауки" генетику та кібернетику часів сталінізму.

Кремлю, який фундаментально облажався, зараз життєво необхідна єдність рядів і відсутність навіть натяку на розумові бродіння в російському суспільстві.

Якщо телевізійні лідери громадської думки підтримуватимуть відносно здорові ідеї на кшталт імпортозаміщення та модернізації, то де тут демонстрація відданості до гробової дошки?! Як у такому разі відрізнити (і маркувати!) путініста від імперця?

Якщо освічений і недурний по життю суб'єкт починає нести запалену маячню щодо фашистів, які визирають з-за кожного європейського кута, тоді все. Тоді цей суб'єкт публічно здійснює ритуал самокастрації критичного мислення та й мислення взагалі, і стає віряном-адептом, громадським стовпом режиму.

Тому всі ці слововиливи помітних росіян на підтримку "вимушеної" війни та знищення українства через знищення українців — це обряд посвяти й ініціації. Обряд приковування до галереї Кремля, яка впевнено кермує на скелі серед бурхливого моря.

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