Німеччина оголосила Росії гібридну війну, — Дмитро Медведєв

Зокрема російський політичний діяч назвав Німеччину країною-ворогом РФ.

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що Німеччина розпочала гібридну війну проти Росії та назвав країну ворогом. Про це політичний діяч зазначив у своєму телеграм-каналі.

Спочатку заступник голови Радбезу Росії навів слова німецького канцлера Олафа Шольфа про те, що "Росія більше не є надійним поставником енергоносіїв". Після цього він "по пунктиках" описав поточний стан справ відносин РФ та Німеччини.

За його словами, Німеччина стала недружньою країною, адже ввела санкції проти російської економіки та росіян. Далі Медведєв пригадав поставки Україні німецької летальної зброї.

То ж, на думку 56-річного ексглави держави, Німеччина оголосила Росії гібридну війну та діє, як ворог.

[ + – ] Дмитро Медведєв назвав Німеччину країною-ворогом

Після цього російський політик назвав Олафа Шольфа "дяденькою" та пригадав дитячий анекдот.

"І цей дядько дивується, що в німців якісь дрібні проблеми з газом. Прямо як у дитячому анекдоті: "І вони ще сваряться, що я колупаюся в носі", — додав насамкінець Медведєв.

Нагадаємо, Дмитро Медведєв пригрозив людству судним днем.

Також Фокус писав про те, чому такі персони як Медведєв несуть публічну маячню.