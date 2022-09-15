Німецька зброя відіграла вирішальну роль у контрнаступі ЗСУ, — Шольц

Київ отримає від Берліна 10 гаубиць Panzerhaubitze 2000, 24 зенітні танки Gepard і різне легше озброєння. Крім того, канцлер виключив можливість передачі танків Leopard і бойових машин піхоти Marder.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що німецьке озброєння, яке постачається в Україну, відіграло вирішальну роль в успіхах української армії на сході країни. Про це лідер ФРН заявив, виступаючи перед журналістами на пресконференції, повідомляє видання Politico.

Журналісти зазначають, що політик захищав послужний список Німеччини в постачанні військової техніки Києву через зростання критику всередині країни. Від уряду Шольца вимагають відправити танки Leopard і бойові машини піхоти Marder.

Згідно з німецьким урядовим списком, Київ отримає від Берліна 10 гаубиць Panzerhaubitze 2000, 24 зенітні танки Gepard і різне легше озброєння.

"Можна сказати, що та сама зброя, яку Німеччина зараз надала Україні, має вирішальне значення для розвитку конфлікту на сході України, і вона також мала значення", — сказав Шольц.

Канцлер зазначив, що незабаром в Україну надішлють зенітно-ракетний комплекс IRIS-T. Проте Олаф Шольц виключив можливість відправлення Leopard чи Marder. За його словами, такі кроки мають бути узгоджені з партнерами, і що жодна держава не відправляє танки для української армії.

"Позиція всього німецького уряду — всіх його членів і партій, які його підтримують, як і раніше, полягає в тому, що не буде жодних односторонніх дій Німеччини", — додав він.

Телефонна розмова з Путіним

13 вересня Олаф Шольц провів телефонну розмову з президентом Росії. Відповідаючи на запитання журналістів, німецький політик розповів, що в нього не склалося враження, що Володимир Путін не змінив свої наміри у війні проти України після нещодавніх поразок у Харківській області.

"На жаль, я не можу вам сказати, що зараз там виросло усвідомлення, що розпочинати цю війну було помилкою. Також немає жодних ознак того, що там з'являються нові погляди", — додав канцлер.

Нагадаємо, 12 вересня пані посол Німеччини в Києві Анка Фельдгузен розповіла, що ЗСУ отримають два комплекси ППО Iris-T цього року, а ще два у 2023 році.

Генсек керівної партії Німеччини СДПН виступив проти постачання німецьких танків в Україну. Політик вважає, що постачання такого озброєння спонукають Росію напасти на інші країни.