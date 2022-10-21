Майже на $130 млрд: названо суму збитків інфраструктурі України від війни з РФ

Військові РФ завдали найбільшої шкоди житловому фонду країни — близько 40% будівель зруйновано. Український бізнес втратив активів на суму близько 10 млрд доларів, цифра щодня зростає.

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Сума збитків від повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну досягла до вересня понад $127 мільярдів. Про це йдеться у звіті Київської школи економіки (KSE), який опубліковано 21 жовтня.

Найбільших збитків завдано житловій інфраструктурі — 39,7% або на $50,5 мільярдів. Сума зросла на $11,2 млрд, якщо порівняти з початком червня. Окупанти пошкодили та зруйнували 135,8 тис. приватних та багатоквартирних будинків.

Загальна площа пошкоджених чи зруйнованих об'єктів — 74,1 мільйона кв. метрів чи 7,3% житлового фонду України.

Друге місце за обсягом руйнувань займає інфраструктура — 27,7% або $35,3 мільярда. Через бойові дії зруйновано дороги на суму $26,6 мільярда, ще $4,3 мільярда склали збитки від руйнувань залізниць.

"Руйнуванням зазнали 25,0 тис. км доріг і 315 мостів і мостових переходів державного, місцевого або комунального значення", — зазначили автори звіту.

Скільки втратив бізнес від війни із Росією?

Український бізнес через війну втратив активів на суму 9,9 млрд дол, цифра продовжує зростати. Це третя за величиною стаття збитків інфраструктури. Найбільше від війни постраждала металургія.

За даними KSE, щонайменше 412 підприємств пошкоджено або зруйновано. Із зазначеної кількості 64 — великі та середні підприємства. Повної інформації про стан українських підприємств на тимчасово окупованих територіях немає, зазначили у школі.

Російські війська завдали сильних збитків освітнім установам — сума оцінюється в 6,95 мільярда доларів. Щонайменше 810 об'єктів освітньої інфраструктури зруйновано, найбільше — у Донецькій, Харківській, Луганській та Київській областях.

З лютого по вересень ЗС РФ пошкодили, зруйнували або захопили не менш як 616 адмінбудівель, 978 медустанов, 1270 шкіл, 786 дитсадків, 775 об'єктів культури, 80 релігійних споруд, 149 закладів туризму та 153 спортивні об'єкти.

Нагадаємо, що за даними Єврокомісії на кінець вересня, для відновлення соціального, виробничого та інфраструктурного секторів України потрібно 349 мільярдів доларів. Така цифра перевищує у 1,5 раза ВВП України минулого року.

На початку вересня міністр юстиції України Денис Малюська заявляв про вимогу від Росії репарацій на суму 300 млрд доларів — еквівалент заморожених активів Банку РФ у країнах G7.

Офіс президента у травні підрахував, що сукупні економічні збитки України від війни становили близько 1 трильйона доларів.