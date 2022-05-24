В ОП оцінили збитки від війни на 1 трлн доларів (відео)

За словами радника президента Олега Устенка, прямі збитки країни через російську агресію склали $650 млрд. Крім цього, є економічні збитки у вигляді недоінвестованих коштів і недоотриманого ВВП.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Сукупні економічні збитки України від воєнного вторгнення країни-агресора вже становлять майже 1 трильйон доларів. Про це на пресконференції заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Економіка" в Facebook Підписатись

Як уточнив Устенко, лише за перший тиждень повномасштабного вторгнення збитки країни за активами становили приблизно $100 млрд.

Наразі, за його словами, прямі збитки від війни за українськими активами досягли $650 млрд. Крім цього, Україна зазнає економічних збитків у вигляді недоінвестованих коштів і недоотриманого ВВП.

Нинішнього року Україна планувала наростити ВВП на 4-4,5%, тобто приблизно $10 млрд.

"За фактом у нас падіння. Й ось з цими непрямими збитками повна вартість відшкодування для України виходить приблизно $1 трлн", — підкреслив радник Зеленського.

Збитки виплатить Росія: як?

Коментуючи, де державі брати гроші для відшкодування збитків, Устенко нагадав, що сьогодні є чітке розуміння того, що Росія має компенсувати всі завдані їй збитки.

"Де ми можемо взяти цю компенсацію з агресора? Насамперед це заморожені активи Центрального банку Російської Федерації. Ця сума досягає приблизно $350 млрд", — уточнив експерт.

За його словами, ці кошти зараз розподілені за різними країнами, переважно у Великій Сімки. Наразі обговорюється, які зміни до національних законів держав треба внести для того, щоб перерахувати їх до Фонду відновлення України, який уже створено.

Далі йдеться про заарештовані активи російської номенклатури, вивезені з території РФ в інші країни. Це ще майже $150 млрд під гарантії таких заарештованих активів будуть випущені боргові розписки, які потім розпродані на міжнародному фінансовому ринку.

Наразі також йде пошук додаткових прихованих активів, які становлять ще кілька сотень мільярдів доларів.

Крім цього, для відновлення України та відшкодування збитків можуть використовуватись кошти Європейського союзу та США.

Нагадаємо, зусиллями української влади та країн Заходу вдалося заарештувати майже 300 млрд доларів держактивів РФ. США та Канада приєднаються до заморожування майна великих бізнесменів, щоб змусити окупантів платити за агресію.

Раніше Фокус розповідав, як відбуватиметься експропріація майна РФ в Україні.