В ОП оценили убытки от войны в 1 трлн долларов (видео)

По словам советника президента Олега Устенко, прямые убытки страны из-за российской агрессии составили $650 млрд. Кроме этого, есть экономический ущерб в виде недоинвестированных средств и недополученного ВВП.

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Совокупные экономические убытки Украины от военного вторжения страны-агрессора уже составляют около 1 триллиона долларов. Об этом на пресс-конференции заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

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Как уточнил Устенко, только за первую неделю полномасштабного вторжения убытки страны по активам составили около $100 млрд.

В настоящее же время, по его словам, прямые убытки от войны по украинским активам достигли $650 млрд. Кроме этого, Украина терпит экономический ущерб в виде недоинвестированных средств и недополученного ВВП.

В этом году Украина планировала нарастить ВВП на 4-4,5%, то есть около $10 млрд.

"По факту же у нас падение. И вот с этими непрямыми убытками полная стоимость возмещения для Украины выходит приблизительно около $1 трлн", — подчеркнул советник Зеленского.

Ущерб выплатит Россия: каким образом?

Комментируя, где государству брать деньги для возмещения убытков, Устенко напомнил, что сегодня есть четкое понимание того, что Россия должна компенсировать весь нанесенный ей ущерб.

"Где мы можем взять эту компенсацию с агрессора? В первую очередь, это замороженные активы Центрального банка Российской Федерации. Эта сумма достигает приблизительно $350 млрд", — уточнил эксперт.

По его словам, эти средства сейчас распределены по разным странам, в основном в Большой Семерке. Сейчас обсуждается, какие изменения в национальные законодательства государств надо внести для того, чтобы перечислить их в Фонд восстановления Украины, который уже создан.

Далее речь идет об арестованных активах российской номенклатуры, которые были вывезены из территории РФ в другие страны. Это еще около $150 млрд под гарантии таких арестованных активов будут выпущены долговые расписки, которые потом будут распроданы на международном финансовом рынке.

В настоящее время также идет поиск дополнительных скрытых активов, которые составляют еще несколько сотен миллиардов долларов.

Кроме этого, для восстановления Украины и возмещения убытков могут использоваться средства Европейского союза и США.

Напомним, усилиями украинских властей и стран Запада удалось арестовать около 300 млрд долларов госактивов РФ. США и Канада присоединятся к заморозке имущества крупных бизнесменов, чтобы заставить оккупантов платить за агрессию.

Ранее Фокус рассказывал, как будет происходить экспроприация имущества РФ в Украине.