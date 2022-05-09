Украина конфискует у российских олигархов около $500 млрд, — Шмыгаль

Усилиями украинских властей и стран Запада удалось арестовать около 300 млрд долларов госактивов РФ. США и Канада присоединятся к заморозке имущества крупных бизнесменов, чтобы заставить оккупантов платить за агрессию.

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Украина вместе с западными партнерами стремится конфисковать у олигархов из России около 500 млрд долларов активов. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "РБК-Украина".

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На сегодня удалось арестовать около 300 млрд долларов активов РФ, проинформировал он.

"Наши партнеры готовы нам помочь, чтобы мы действительно имели этот большой ресурс. Это их резервы, это средства их государства, которые арестованы в США, Канаде и в других странах. А если брать средства их олигархов, то это в районе 500 млрд долларов. Мы с партнерами хотим все эти средства конфисковать и получить в пользу Украины", – заявил глава правительства.

Канада, по его словам, проявила инициативу и будет первой страной, которая введет национальное законодательство по конфискации и передаче всех замороженных активов РФ для Украины. Переговоры украинских властей с канадскими по этому поводу еще ведутся. В них участвует премьер-министр Канады Джастин Трюдо, министерство финансов и правительство.

[ + – ] В Кабмине заявили о нескольких этапах восстановления жилья

"У нас есть несколько этапов восстановления жилья, куда должны возвращаться люди. В первую очередь мы пообещали – все, что разрушено, что люди потеряли, мы вернем за счет оккупанта и агрессора. И сделаем большую работу по аресту и конфискации активов РФ", – продолжил Шмыгаль.

США тоже готовы присоединиться к этому плану, Конгресс уже рассмотрел в первом чтении соответствующий законопроект.

"Оккупант должен платить за свою агрессию и в будущем потенциальный агрессор должен понимать, что он будет платить той стране, которая страдает из-за него. Это новые правила международного поведения в условиях, которые создает Россия", – заметил глава Кабмина.

Восстановление Украины, по его оценке, не может быть через десятки лет и деньги от РФ нужны сегодня, потому что людям нужно отстраивать дома.

"И государство готово сегодня восстанавливать жилье, которое подлежит восстановлению. Мы уже начали. Выделили уже 1,6 млрд гривен регионам. Но это только оперативное восстановление. Идет война, все может быть повторно еще раз разрушено. Поэтому сегодня начинать большое восстановление и крупные проекты рискованно", – заключил он.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 21 апреля подписал указ о создании Национальной Рады по вопросам восстановления Украины после войны. Руководить Радой будут глава Офиса президента Андрей Ермак и Шмыгаль.

Кабмин Украины уже выделил из резервного фонда 1 млрд грн на восстановление освобожденных украинских территорий. Киевская область получит 400 млн грн, Черниговская — 250 млн, Сумская – 250 млн, Житомирская – 100 млн.