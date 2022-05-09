Україна конфіскує в російських олігархів близько $500 млрд, — Шмигаль

Зусиллями української влади та країн Заходу вдалося заарештувати близько 300 млрд доларів держактивів РФ. США та Канада приєднаються до заморожування майна великих бізнесменів, щоб змусити окупантів платити за агресію.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Україна разом із західними партнерами прагне конфіскувати в олігархів із Росії близько 500 млрд доларів активів. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю "РБК-Україна".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

На сьогодні вдалося заарештувати близько 300 млрд доларів активів РФ, поінформував він.

"Наші партнери готові нам допомогти, щоб ми дійсно мали цей великий ресурс. Це їхні резерви, це кошти їхньої держави, які заарештовані в США, Канаді та в інших країнах. А якщо брати кошти їхніх олігархів, то це близько 500 млрд доларів. Ми з партнерами хочемо всі ці кошти конфіскувати й отримати на користь України", — заявив глава уряду.

Канада, за його словами, виявила ініціативу та буде першою країною, яка запровадить національне законодавство щодо конфіскації та передачі всіх заморожених активів РФ для України. Переговори української влади з канадською з цього приводу ще ведуться. У них бере участь прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, міністерство фінансів і уряд.

[ + – ] У Кабміні заявили про кілька етапів відновлення житла

"У нас є кілька етапів відновлення житла, куди повинні повертатися люди. Насамперед ми пообіцяли — все, що зруйновано, що люди втратили, ми повернемо за рахунок окупанта й агресора. І зробимо велику роботу щодо арешту та конфіскації активів РФ", — продовжив Шмигаль.

США також готові приєднатися до цього плану, Конгрес уже розглянув у першому читанні відповідний законопроєкт.

"Окупант повинен платити за свою агресію, і в майбутньому потенційний агресор повинен розуміти, що він платитиме тій країні, яка страждає через нього. Це нові правила міжнародної поведінки в умовах, які створює Росія", — зауважив глава Кабміну.

Відновлення України, за його оцінкою, не може бути через десятки років, і гроші від РФ потрібні сьогодні, бо людям треба відбудовувати будинки.

"І держава готова сьогодні відновлювати житло, яке підлягає відновленню. Ми вже почали. Виділили вже 1,6 млрд гривень регіонам. Але це лише оперативне відновлення. Йде війна, все може бути повторно ще раз зруйновано. Тому сьогодні розпочинати велике відновлення та великі проєкти ризиковано", — сказав він.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 21 квітня підписав указ про створення Національної Ради з питань відновлення України після війни. Керуватиме Радою глава Офісу президента Андрій Єрмак і Шмигаль.

Кабмін України вже виділив із резервного фонду 1 млрд грн на відновлення звільнених українських територій. Київська область отримає 400 млн грн, Чернігівська — 250 млн, Сумська — 250 млн, Житомирська — 100 млн.