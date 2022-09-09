Пряма шкода від руйнувань в Україні вже досягла 349 мільярдів доларів

У наступні 36 місяців нашій країні знадобиться близько 105 млрд доларів на невідкладні потреби.

За нинішнього рівня руйнувань на відновлення інфраструктури Україні потрібно буде 349 мільярдів доларів. Сума може збільшитися, оскільки збройна агресія Росії проти України все ще триває. Про це йдеться у доповіді на сайті Єврокомісії.

"Потреби у відновленні та реконструкції у соціальному, виробничому та інфраструктурному секторах становлять 349 мільярдів доларів (349 мільярдів євро), що понад 1,5 раза перевищує ВВП України у 2021 році", — йдеться у повідомленні.

Водночас, згідно з всебічною оцінкою (RDNA), у наступні 36 місяців нашій країні знадобиться близько 105 млрд доларів на невідкладні потреби, а саме:

відновлення систем та інфраструктури освіти та охорони здоров'я;

підготовка до зими;

підтримка сільського господарства;

ремонт життєво важливих транспортних шляхів

В Україні вже займаються вивченням конкретних потреб кожного регіону напередодні зими. Також уряд розробляє індивідуальні плани відновлення та реконструкції для різних галузей. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, на деокупованих українських територіях вже стартували реконструкційні роботи.

"Оцінка руйнувань та виявлення потреб створює міцну основу Плану реконструкції та є передумовою ефективного фінансування. Адже тільки для першого етапу, швидкого відновлення, необхідно 17 млрд доларів, з яких Україні вже цього року потрібно 3,4 млрд доларів", — додав Денис Шмигаль. .

Україна вимагатиме 300 млрд доларів репарацій від Росії

За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, ухвалення резолюції з такою сумою Україна добиватиметься на Генеральній асамблеї ООН. Він зазначив, що сума 300 млрд доларів — еквівалент заморожених активів Банку Росії в країнах G7. Водночас реальні втрати України набагато більші.

Тому наша країна хоче отримати доступ до заморожених російських грошей, а також до закордонних активів держпідприємств РФ та конфіскованої власності російських олігархів.

Нагадаємо, що за пів року повномасштабної війни російські війська частково чи повністю зруйнували 113 спортивних об'єктів на території України. Завдані окупантами збитки вже перевищили $160 млн.

Також Фокус писав, що вранці 9 вересня російська авіація завдала удару по лікарні в Сумській області. Внаслідок ворожої атаки постраждали семеро людей.