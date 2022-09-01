Збитки на $160 млн: за пів року ЗС РФ зруйнували 113 спортивних об'єктів в Україні, – Гутцайт

За словами міністра молоді та спорту, за час повномасштабного вторгнення 19 об'єктів спортивної інфраструктури було знищено повністю. У НБУ створили спеціальний рахунок для акумуляції коштів на відновлення зруйнованого.

За пів року повномасштабної війни російські війська частково чи повністю зруйнували 113 спортивні об'єкти на території України. Про це розповів міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, повідомляється на сайті відомства.

За його словами, завдані окупантами збитки вже перевищили $160 млн.

"За останні два роки стільки спортивних об'єктів було збудовано та реконструйовано, скільки Україна не бачила за всі роки незалежності. Нам не вистачає цієї інфраструктури зараз", — прокоментував чиновник.

[ + – ] Україна створила спеціальний рахунок на відновлення об'єктів.

Він уточнив, що 19 спортивних об'єктів за цей час було знищено повністю.

Проте, Україна вже працює над тим, щоб після перемоги відновити зруйноване. Так, міністерство відкрило у НБУ спеціальний рахунок, на який залучаються кошти від міжнародних партнерів для того, щоб у майбутньому відбудувати усі втрачені об'єкти спортивної та молодіжної інфраструктури.

[ + – ] Міністр Вадим Гутцайт приїхав на Київщину оглянути зруйновані об'єкти.

Міжнародний олімпійський комітет, зі свого боку, оголосив про намір провести донорську конференцію, на якій збиратимуть кошти для України.

Як каже Гутцайт, нині українських спортсменів підтримали понад 40 країн світу. Там створено всі умови для того, щоб громадяни України могли безкоштовно перебувати та продовжувати свої тренування.

"Дуже приємно, що в такий складний час є міжнародна підтримка, наші тренери та спортсмени продовжують працювати і перемагати", — наголосив міністр.

[ + – ] Україна вже втратила $160 млн через зруйновані спортивні об'єкти.

Лише станом на середину червня міжнародна спортивна спільнота заощадила для України близько 500 млн. грн. Ці витрати на перебування українських спортсменів за кордоном взяли на себе національні федерації інших країн, олімпійські комітети та Фонд солідарності олімпійського товариства та українського спорту.

Нагадаємо, жеребкування визначило, з ким зіграє київське "Динамо" у Лізі Європи. Українська команда потрапила до групи В, де також зіграють французький "Ренн", турецький "Фенербахче" та кіпрський АЕК.

Раніше Володимир Зеленський привітав боксера Олександра Усика з перемогою над Ентоні Джошуа. Перемога боксера була важливою та потрібною для українців у цей момент, зазначив президент.