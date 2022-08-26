Дуже сильні суперники: жеребкування визначило, з ким зіграє київське "Динамо" у Лізі Європи

Українська команда потрапила до групи В, де також зіграють французький "Ренн", турецький "Фенербахче" та кіпрський АЕК.

У Стамбулі відбулося жеребкування групового етапу Ліги Європи УЄФА сезону 2022/23. Київське "Динамо" потрапило до групи В, де суперниками української команди стануть французький "Ренн", турецький "Фенербахче" та кіпрський АЕК.

[ + – ] Результати жеребкування Ліги Європи

Президент клубу Ігор Суркіс констатував, що українцям дісталися дуже сильні суперники.

"Є таке відчуття, що ми граємо в групі Ліги чемпіонів, — заявив він. — "Ренн", як і ми, який ще нещодавно грав у цьому турнірі, це дуже серйозний колектив, який щорічно здійснює якісні трансфери. Усі ми бачили, як кіпрський АЕК двічі обіграв "Дніпро-1". Про "Фенербахче" я взагалі мовчу, ця команда стає сильнішою і сильнішою з кожним місяцем. Впевнений, що вони хочуть помститися нам і взяти реванш, тому матчі будуть дуже цікавими. І я вас запевняю — вони не поступляться іграм Ліги чемпіонів".

Розклад групового етапу Ліги Європи

Тур 1 — 8 вересня

Тур 2 — 15 вересня

Тур 3 — 6 жовтня

Тур 4 — 13 жовтня

Тур 5 — 27 жовтня

Тур 6 — 3 листопада

Як повідомлялося, 23 серпня київське "Динамо" та "Бенфіка" зіграли у португальському Лісабоні у вирішальному матчі кваліфікації Ліги чемпіонів. Українська команда поступилася супернику, пропустивши три голи.

Нагадаємо, 25 серпня в Туреччині пройшло жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. Суперниками донецького "Шахтаря" по групі F стали іспанський "Реал Мадрид", німецький "РБ Лейпциг" та шотландський "Селтік".