Дуже сильні суперники: жеребкування визначило, з ким зіграє київське "Динамо" у Лізі Європи
Українська команда потрапила до групи В, де також зіграють французький "Ренн", турецький "Фенербахче" та кіпрський АЕК.
У Стамбулі відбулося жеребкування групового етапу Ліги Європи УЄФА сезону 2022/23. Київське "Динамо" потрапило до групи В, де суперниками української команди стануть французький "Ренн", турецький "Фенербахче" та кіпрський АЕК.
Президент клубу Ігор Суркіс констатував, що українцям дісталися дуже сильні суперники.
"Є таке відчуття, що ми граємо в групі Ліги чемпіонів, — заявив він. — "Ренн", як і ми, який ще нещодавно грав у цьому турнірі, це дуже серйозний колектив, який щорічно здійснює якісні трансфери. Усі ми бачили, як кіпрський АЕК двічі обіграв "Дніпро-1". Про "Фенербахче" я взагалі мовчу, ця команда стає сильнішою і сильнішою з кожним місяцем. Впевнений, що вони хочуть помститися нам і взяти реванш, тому матчі будуть дуже цікавими. І я вас запевняю — вони не поступляться іграм Ліги чемпіонів".
Розклад групового етапу Ліги Європи
Тур 1 — 8 вересня
Тур 2 — 15 вересня
Тур 3 — 6 жовтня
Тур 4 — 13 жовтня
Тур 5 — 27 жовтня
Тур 6 — 3 листопада
Як повідомлялося, 23 серпня київське "Динамо" та "Бенфіка" зіграли у португальському Лісабоні у вирішальному матчі кваліфікації Ліги чемпіонів. Українська команда поступилася супернику, пропустивши три голи.
Нагадаємо, 25 серпня в Туреччині пройшло жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. Суперниками донецького "Шахтаря" по групі F стали іспанський "Реал Мадрид", німецький "РБ Лейпциг" та шотландський "Селтік".