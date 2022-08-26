Очень сильные соперники: жеребьевка определила, с кем сыграет киевское "Динамо" в Лиге Европы

Украинская команда попала в группу В, где также сыграют французский "Ренн", турецкий "Фенербахче" и кипрский АЕК.

В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23. Киевское "Динамо" попало в группу В, где соперниками украинской команды станут французский "Ренн", турецкий "Фенербахче" и кипрский АЕК.

[ + – ] Результаты жеребьевки Лиги Европы

Президент клуба Игорь Суркис констатировал, что украинцам достались очень сильные соперники.

"Есть такое чувство, что мы играем в группе Лиги чемпионов, — заявил он. — "Ренн", как и мы, еще недавно игравший в этом турнире, это очень серьезный коллектив, ежегодно осуществляющий качественные трансферы. Все мы видели, как кипрский АЕК дважды обыграл "Днепр-1". О "Фенербахче" я вообще молчу, эта команда становится сильнее и сильнее с каждым месяцем. Уверен, что они хотят отомстить нам и взять реванш, поэтому матчи будут очень интересными. И я вас уверяю – они ничем не уступят игры Лиги чемпионов".

Расписание группового этапа Лиги Европы

Тур 1 — 8 сентября

Тур 2 -15 сентября

Тур 3 — 6 октября

Тур 4 — 13 октября

Тур 5 — 27 октября

Тур 6 — 3 ноября

Как сообщалось, 23 августа киевское "Динамо" и "Бенфика" сыграли в португальском Лиссабоне в решающем матче квалификации Лиги чемпионов. Украинская команда уступила сопернику, пропустив три гола.

Напомним, 25 августа в Турции прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Соперниками донецкого "Шахтера" по группе F, стали испанский "Реал Мадрид", немецкий "РБ Лейпциг" и шотландский "Селтик".