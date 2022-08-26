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Спорт

Очень сильные соперники: жеребьевка определила, с кем сыграет киевское "Динамо" в Лиге Европы

Киевское Динамо, жеребьевка УЕФА, соперники Динамо, Лига Европы, Игорь Суркис
Киевскому "Динамо" достались сильные соперники

Украинская команда попала в группу В, где также сыграют французский "Ренн", турецкий "Фенербахче" и кипрский АЕК.

В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23. Киевское "Динамо" попало в группу В, где соперниками украинской команды станут французский "Ренн", турецкий "Фенербахче" и кипрский АЕК.

Киевское Динамо, жеребьевка УЕФА, соперники Динамо, Лига Европы
Результаты жеребьевки Лиги Европы

Президент клуба Игорь Суркис констатировал, что украинцам достались очень сильные соперники.

"Есть такое чувство, что мы играем в группе Лиги чемпионов, — заявил он. — "Ренн", как и мы, еще недавно игравший в этом турнире, это очень серьезный коллектив, ежегодно осуществляющий качественные трансферы. Все мы видели, как кипрский АЕК дважды обыграл "Днепр-1". О "Фенербахче" я вообще молчу, эта команда становится сильнее и сильнее с каждым месяцем. Уверен, что они хотят отомстить нам и взять реванш, поэтому матчи будут очень интересными. И я вас уверяю – они ничем не уступят игры Лиги чемпионов".

Расписание группового этапа Лиги Европы

Тур 1 — 8 сентября

Тур 2 -15 сентября

Тур 3 — 6 октября

Тур 4 — 13 октября

Тур 5 — 27 октября

Тур 6 — 3 ноября

Как сообщалось, 23 августа киевское "Динамо" и "Бенфика" сыграли в португальском Лиссабоне в решающем матче квалификации Лиги чемпионов. Украинская команда уступила сопернику, пропустив три гола.

Напомним, 25 августа в Турции прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Соперниками донецкого "Шахтера" по группе F, стали испанский "Реал Мадрид", немецкий "РБ Лейпциг" и шотландский "Селтик".