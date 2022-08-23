"Бенфика" одержала победу над "Динамо" во втором матче квалификации ЛЧ

Матч на стадионе в Лиссабоне завершился со счетом 3:0 в пользу португальцев. Первым отличился Николас Отаменди.

Киевское "Динамо" и "Бенфика" сыграли в португальском Лиссабоне в решающем матче квалификации Лиги чемпионов.

Игра проходила на стадионе "Эштадиу да Луш".

"Бенфика" открыла счет в матче против "Динамо" на 27-й минуте, гол забил Николас Отаменди.

Второй раз среди португальцев отличился Рафаэл Феррейра Силва, забив "киевлянам" на 40-й минуте.

А спустя 2 минуты гол в ворота наших спортсменов забил Давид Нерес.

"Бенфика" была фаворитом матча, на победу клуба букмекеры принимали ставки с коэффициентом около 1,6, а на победу "Динамо" – до 7,9.

В составе "Динамо" из-за травм не сыграли центральный защитник Денис Попов и один из лидеров команды Виктор Цыганков. В строй после дисквалификации вернулся опорный полузащитник Сергей Сидорчук.

За "Бенфику" коллектив не сыграли защитники Вериссимо и Виктор из-за травм.

"Бенфика" выходит в групповой раунд, клуб выиграл 11 последних поединков во всех турнирах, в том числе товарищеские встречи. "Динамо" для выхода в групповой раунд требовалась победа с разницей в 3 гола.

"Динамо" провело с Бенфикой 7 матчей, в 1 матче победило "Динамо", а в 5 — Бенфика. Еще одна встреча закончилась ничьей.

Неделю назад "Бенфика" победила киевлян со счетом 0:2. на стадионе имени Владислава Крола в польском Лодзи. Первый гол был на 9-й минуте – его забил защитник "Бенфики" Жилберто.

"Динамо" 3 августа обыграло австрийский "Штурм" со счетом 1:0, гол на 29-й минуте забил защитник киевлян Александр Караваев. В конце июля динамовцы провели успешную встречу с турецким "Фенербахче". В Стамбуле "Динамо" выиграло со счетом 2:1.

В апреле футбольный клуб "Динамо" объявил о серии благотворительных матчей с европейскими клубами под лозунгом "Матч за мир! Остановим войну!"