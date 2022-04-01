UA
UA
Разделы
Материалы
Спорт

"Динамо" проведет ряд товарищеских матчей с ведущими клубами Европы

124
Динамо Киев Матч за Мир
Фото: ФК Динамо Киiв | Киевское "Динамо" планирует сыграть с топ-клубами и передать вырученные деньги ВСУ

Киевский клуб получил спецразрешение на вывоз команды за пределы Украины и объявил акцию "Матч за мир!".

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) объявил о проведении серии благотворительных матчей под лозунгом "Матч за мир! Остановим войну!", сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что государство поддержало идею столичного клуба и дало разрешение на вывоз команды за границу. С апреля по июнь 2022 года "Динамо" сыграет с грандами европейского футбола и клубами, с которыми у чемпиона Украины сложились хорошие дипломатические отношения.

Соперники "Динамо" в серии "Матч за мир!"

  • "Боруссия" Дортмунд (Германия)
  • "Пари Сен-Жермен" (Франция)
  • "Барселона" (Испания)
  • "Милан" (Италия)
  • "Бенфика" (Португалия)
  • "Спортинг" (Португалия)
  • "Аякс" (Нидерланды)
  • "Стяуа" (Румыния)
  • "Легия" (Польша)
  • "Базель" (Швейцария)

"Цель проведения данных матчей — информирование международного сообщества об ужасной войне в Украине и сбор средств для поддержки украинцев, пострадавших от войны с российским агрессором", — говорится в сообщении пресс-службы ФК "Динамо" (Киев).

Все матчи этой серии будут показаны на украинских и европейских телеканалах. Сообщается, что к этим матчам будут привлечены звезды украинского шоу-бизнеса.

В то же время, днем ранее украинский журналист Сергей Болотников на своей странице в Facebook написал пост в котором выдвинул версию, что истинные цели руководства "Динамо" заключаются не только в сборе средств для украинской армии.

"По неофициальной информации, мотивация "Динамо" несколько иная. Говорят, клуб хочет таким образом вывезти игроков на продажу. Как известно, ФИФА разрешила украинским игрокам переходить в другие клубы вне трансферного окна. Но на самом деле сроки ограничены — до 7 апреля. Потому "Динамо" и спешит. Потому что можно было дождаться, когда динамовские игроки сборной получат такое спецразрешение, но это произойдет плюс-минус через месяц", — написал Болотников.

Напомним, ранее в Украине разгорелся скандал из-за выезда братьев Суркисов из страны. Издание "Украинская правда" сообщало, что бизнесмены вывезли из Украины крупную сумму валюты наличными, не задекларировав ее на таможне. Пресс-служба Игоря Суркиса опровергла эту информацию, а юристы бизнесмена направили запросы в венгерскую таможню, чтобы опровергнуть эту информацию.