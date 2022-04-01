"Динамо" проведе низку товариських матчів із провідними клубами Європи
Київський клуб отримав спецдозвіл на вивезення команди за межі України й оголосив акцію "Матч за мир!".
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Футбольний клуб "Динамо" (Київ) оголосив про проведення серії благодійних матчів під гаслом "Матч за мир! Зупинимо війну!", повідомляє пресслужба клубу.
Повідомляється, що держава підтримала ідею столичного клубу та дала дозвіл на вивезення команди за кордон. З квітня по червень 2022 року "Динамо" зіграє з грандами європейського футболу та клубами, з якими у чемпіона України склалися добрі дипломатичні відносини.
Суперники "Динамо" у серії "Матч за мир!"
- "Борусія" Дортмунд (Німеччина);
- "Парі Сен-Жермен" (Франція);
- "Барселона", (Іспанія);
- "Мілан" (Італія);
- "Бенфіка" (Португалія);
- "Спортінг" (Португалія);
- "Аякс" (Нідерланди);
- "Стяуа" (Румунія);
- "Легія" (Польща);
- "Базель" (Швейцарія).
"Мета проведення цих матчів — інформування міжнародної спільноти про жахливу війну в Україні та збір коштів для підтримки українців, які постраждали від війни з російським агресором", — йдеться у повідомленні пресслужби ФК "Динамо" (Київ).
Усі матчі цієї серії будуть показані на українських і європейських телеканалах. Повідомляється, що до цих матчів буде залучено зірок українського шоу-бізнесу.
Водночас, днем раніше український журналіст Сергій Болотніков на своїй сторінці у Facebook написав допис, в якому висунув версію, що справжні цілі керівництва "Динамо" полягають не лише в зборі коштів для української армії.
"За неофіційною інформацією, мотивація "Динамо" дещо інакша. Кажуть, клуб хоче так вивезти гравців на продаж. Як відомо, ФІФА дозволила українським гравцям переходити в інші клуби поза межами трансферного вікна. Але насправді терміни обмежені — до 7 квітня. Тому "Динамо" й поспішає. Тому що можна було дочекатися, коли динамівські гравці збірної отримають такий спецдозвіл, але це станеться плюс-мінус за місяць", — написав Болотніков.
Нагадаємо, раніше в Україні спалахнув скандал через виїзд братів Суркісів із країни. Видання "Українська правда" повідомляло, що бізнесмени вивезли з України велику суму валюти готівкою, не задекларувавши її на митниці. Пресслужба Ігоря Суркіса спростувала цю інформацію, а юристи бізнесмена відправили запити до угорської митниці, щоб спростувати цю інформацію.