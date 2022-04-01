"Динамо" проведе низку товариських матчів із провідними клубами Європи

Київський клуб отримав спецдозвіл на вивезення команди за межі України й оголосив акцію "Матч за мир!".

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Футбольний клуб "Динамо" (Київ) оголосив про проведення серії благодійних матчів під гаслом "Матч за мир! Зупинимо війну!", повідомляє пресслужба клубу.

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Повідомляється, що держава підтримала ідею столичного клубу та дала дозвіл на вивезення команди за кордон. З квітня по червень 2022 року "Динамо" зіграє з грандами європейського футболу та клубами, з якими у чемпіона України склалися добрі дипломатичні відносини.

Суперники "Динамо" у серії "Матч за мир!"

"Борусія" Дортмунд (Німеччина);

"Парі Сен-Жермен" (Франція);

"Барселона", (Іспанія);

"Мілан" (Італія);

"Бенфіка" (Португалія);

"Спортінг" (Португалія);

"Аякс" (Нідерланди);

"Стяуа" (Румунія);

"Легія" (Польща);

"Базель" (Швейцарія).

"Мета проведення цих матчів — інформування міжнародної спільноти про жахливу війну в Україні та збір коштів для підтримки українців, які постраждали від війни з російським агресором", — йдеться у повідомленні пресслужби ФК "Динамо" (Київ).

Усі матчі цієї серії будуть показані на українських і європейських телеканалах. Повідомляється, що до цих матчів буде залучено зірок українського шоу-бізнесу.

Водночас, днем раніше український журналіст Сергій Болотніков на своїй сторінці у Facebook написав допис, в якому висунув версію, що справжні цілі керівництва "Динамо" полягають не лише в зборі коштів для української армії.

"За неофіційною інформацією, мотивація "Динамо" дещо інакша. Кажуть, клуб хоче так вивезти гравців на продаж. Як відомо, ФІФА дозволила українським гравцям переходити в інші клуби поза межами трансферного вікна. Але насправді терміни обмежені — до 7 квітня. Тому "Динамо" й поспішає. Тому що можна було дочекатися, коли динамівські гравці збірної отримають такий спецдозвіл, але це станеться плюс-мінус за місяць", — написав Болотніков.

Нагадаємо, раніше в Україні спалахнув скандал через виїзд братів Суркісів із країни. Видання "Українська правда" повідомляло, що бізнесмени вивезли з України велику суму валюти готівкою, не задекларувавши її на митниці. Пресслужба Ігоря Суркіса спростувала цю інформацію, а юристи бізнесмена відправили запити до угорської митниці, щоб спростувати цю інформацію.