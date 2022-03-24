Вторгнення РФ: брати Суркіси відреагували на чутки про вивезення мільйонів з України

Ігор Суркіс доручив юристам направити запити до митниці Угорщини, щоб спростувати інформацію про вивезення 17,6 млн доларів готівкою після початку війни з Росією.

Українські бізнесмени Ігор та Григорій Суркіси не вивозили за межі країни готівку. Так прокоментувала пресслужба Суркіса-молодшого інформацію, що підприємці могли не задекларувати на українській митниці 17,6 млн доларів.

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"Сім'я Суркісів з перших днів війни з Росією спрямовує всі ресурси та засоби для підтримки Збройних Сил України, волонтерського руху та лікарень, де лікують поранених бійців та нужденних у допомозі", — заявили в пресслужбі.

Також доручили українським та угорським юристам направити офіційні запити до митних органів Угорщини для спростування відомостей.

Відомо, що в Ігоря Суркіса надали копії адвокатського звернення до митниці Угорщини. В тексті зазначено прохання надати інформацію про в'їзд "клієнтів" в Угорщину та дотримання ними чинного законодавства.

[ + – ] Текст запиту адвоката Суркіса

Представники угорської митниці відповіли, що отримали електронне звернення та почали його опрацьовувати.

[ + – ] Відповідь митниці Угорщини на запит адвоката Суркіса

"Що стосується порушень, нададуть офіційну відповідь", — пообіцяли у відомстві.

Виїзд Суркісів з України — історія скандалу

Видання "Українська правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах та документи від Держприкордонслужби України (ДПСУ) 21 березня писало, що Ігор та Григорій Суркіси залишили країну на початку війни з Росією. Джерела журналістів у ДПСУ сказали, що брати на виїзді не задекларували, а на угорському митному пункті оформили 17,6 млн доларів готівкою.

Як стверджує ЗМІ, Ігор Суркіс поїхав на броньованому Maybach S650, ринкова вартість якого — майже 700 тис. доларів без урахування розмитнення. Його брат Григорій виїхав на автомобілі Mercedes-Benz ML-500, який дешевший — 100 тисяч доларів, писало видання.

Ігор Суркіс засудив агресію РФ лише на 20-й день війни — 15 березня він говорив про справи в його футбольному клубі "Динамо" Київ. Фанати клубу засудили це мовчання.