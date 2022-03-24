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Вторгнення РФ: брати Суркіси відреагували на чутки про вивезення мільйонів з України

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Брати Суркіси, Ігор Суркіс, Григорій Суркіс
Фото: tribuna | Брати Суркіси

Ігор Суркіс доручив юристам направити запити до митниці Угорщини, щоб спростувати інформацію про вивезення 17,6 млн доларів готівкою після початку війни з Росією.

Українські бізнесмени Ігор та Григорій Суркіси не вивозили за межі країни готівку. Так прокоментувала пресслужба Суркіса-молодшого інформацію, що підприємці могли не задекларувати на українській митниці 17,6 млн доларів.

"Сім'я Суркісів з перших днів війни з Росією спрямовує всі ресурси та засоби для підтримки Збройних Сил України, волонтерського руху та лікарень, де лікують поранених бійців та нужденних у допомозі", — заявили в пресслужбі.

Також доручили українським та угорським юристам направити офіційні запити до митних органів Угорщини для спростування відомостей.

Відомо, що в Ігоря Суркіса надали копії адвокатського звернення до митниці Угорщини. В тексті зазначено прохання надати інформацію про в'їзд "клієнтів" в Угорщину та дотримання ними чинного законодавства.

Текст запиту адвоката Суркіса
Текст запиту адвоката Суркіса

Представники угорської митниці відповіли, що отримали електронне звернення та почали його опрацьовувати.

Відповідь митниці Угорщини на запит адвоката Суркіса
Відповідь митниці Угорщини на запит адвоката Суркіса

"Що стосується порушень, нададуть офіційну відповідь", — пообіцяли у відомстві.

Виїзд Суркісів з України — історія скандалу

Видання "Українська правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах та документи від Держприкордонслужби України (ДПСУ) 21 березня писало, що Ігор та Григорій Суркіси залишили країну на початку війни з Росією. Джерела журналістів у ДПСУ сказали, що брати на виїзді не задекларували, а на угорському митному пункті оформили 17,6 млн доларів готівкою.

Як стверджує ЗМІ, Ігор Суркіс поїхав на броньованому Maybach S650, ринкова вартість якого — майже 700 тис. доларів без урахування розмитнення. Його брат Григорій виїхав на автомобілі Mercedes-Benz ML-500, який дешевший — 100 тисяч доларів, писало видання.

Ігор Суркіс засудив агресію РФ лише на 20-й день війни — 15 березня він говорив про справи в його футбольному клубі "Динамо" Київ. Фанати клубу засудили це мовчання.