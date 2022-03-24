Вторжение РФ: братья Суркисы отреагировали на слухи о вывозе миллионов из Украины

Игорь Суркис поручил юристам направить запросы в таможню Венгрии, чтобы опровергнуть информацию о вывозе 17,6 млн долларов наличными после начала войны с Россией.

Украинские бизнесмены Игорь и Григорий Суркисы не вывозили за пределы страны наличные деньги. Так прокомментировала пресс-служба Суркиса-младшего информацию, что предприниматели могли не задекларировать на украинской таможне 17,6 млн долларов.

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"Семья Суркисов с первых дней войны с Россией направляет все ресурсы и средства для поддержки Вооруженных сил Украины, волонтерского движения и больниц, где лечат раненых бойцов и нуждающихся в помощи", – заявили в пресс-службе.

Также было поручено украинским и венгерским юристам направить официальные запросы в таможенные органы Венгрии для опровержения сведений.

Известно, что у Игоря Суркиса предоставили копии адвокатского обращения в таможню Венгрии. В тексте указана просьба предоставить информацию о въезде "клиентов" в Венгрию и соблюдении ими действующего законодательства.

[ + – ] Текст запроса адвоката Суркиса

Представители венгерской таможни ответили, что получили электронное обращение и начали его обрабатывать

[ + – ] Ответ таможни Венгрии на запроса адвоката Суркиса

"Что касается нарушений, будет дан официальный ответ", – пообещали в ведомстве.

Выезд Суркисов из Украины – история скандала

Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах и документы от Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) 21 марта писала, что Игорь и Григорий Суркисы покинули страну в начале войны с Россией. Источники журналистов в ГПСУ сказали, что братья при выезде не задекларировали, а на венгерском таможенном пункте оформили 17,6 млн долларов наличными.

Как утверждает СМИ, Игорь Суркис уехал на бронированном Maybach S650, рыночная стоимость которого – почти 700 тыс.долларов без учета растаможки. Его брат Григорий выехал на автомобиле Mercedes-Benz ML-500, который дешевле – 100 тысяч долларов, писало издание.

Игорь Суркис осудил агрессию РФ только на 20-й день войны – 15 марта он говорил о делах в его футбольном клубе "Динамо" Киев. Фанаты клуба осудили это молчание.