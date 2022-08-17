Киевское "Динамо" проиграло "Бенфике" в первом матче квалификации ЛЧ

Встреча проходила на польском стадионе в Лодзе и закончилась со счетом 2:0 в пользу португальцев: отличились Жилберто Жуниор Мораес и Гонсалу Рамуш.

Киевское "Динамо" (Киев) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов проиграло португальской "Бенфике" со счетом 0:2.

Команды играли на стадионе имени Владислава Крола в польском Лодзи.

На 9-й минуте матча отметился Жилберто Жуниор Мораес

А на 37-й – нападающий Гонсалу Рамуш.

У "Динамо" схватку с португальцами пропустили дисквалифицированные полузащитники Сергей Сидорчук и Денис Гармаш, нападающий Владислав Супряга восстанавливается после операцию на тазобедренном суставе.

"Бенфика" не вывела на поле центрального защитника, бразильца Лукаса Вериссимо.

Букмекеры считали португальскую команду безоговорочным фаворитом. Ставки на победу "Бенфики" принимали с коэффициентом 1.69, а на победу "Динамо" – 4.90. Коэффициент на ничью — 3.85.

Фокус ранее писал о победе киевлян над австрийским "Штурмом" в 3-м квалификационном раунде Лиги Чемпионов. Подопечные Мирчи Луческу выиграли со счетом 1:0.

Киевское "Динамо" два раза сыграло с турецким "Фенербахче" во 2-м квалификационном раунде. Первая игра завершилась ничьей. В Стамбуле киевляне выиграли 2:1. Букмекеры ставили на победу "Фенербахче".