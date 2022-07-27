"Фенербахче" – "Динамо": где и когда смотреть ответный матч Лиги чемпионов

Ответный матч с турецким "Фенербахче" киевское Динамо проведет в Стамбуле на стадионе "Шукрю Сарачоглу". Главный тренер "Динамо" ожидает совершенно другую игру по сравнению с первым матчем.

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) вечером 27 июля проведет ответный матч с турецким "Фенербахче" (Стамбул) во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов 2022/23.

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Первый раз команды встречались в польском городе Лодзь и сыграли вничью со счетом 0:0. Ответный поединок пройдет в Стамбуле на стадионе "Шукрю Сарачоглу", начало – в 20:00 по киевскому времени.

"Динамо" прибыло в Стамбул чартерным рейсом из Лодзи 18 июля, на матч с "Фенербахче" прибыли все футболисты команды, кроме травмированного нападающего Владислава Супряги, отметила пресс-служба столичного клуба.

[ + – ] Главный тренер киевлян ждет совершенно другой игры

Защитник "Фенербахче" Сердар Азиз в первом поединке с "Динамо" получил разрыв мышцы и выбыл из строя на длительный срок.

Динамовцы провели тренировку на стадиона "Шукрю Сарачоглу", главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил об ожидании совершенно другой игры по сравнению с первым матчем. По его оценке, команды не будут владеть явным преимуществом.

Главный тренер "Фенербахче" Жорже Жезуш отметил умелую игру "Динамо" на контратаках, слаженные действия в обороне и способность эффективно использовать тактику мелкого фола, ставшей главным оружием киевлян в первой встрече.

[ + – ] Букмекеры считают "Фенербахче" фаворитом встречи

"Динамо" наденет бело-голубую форму, а вратарь киевлян будет в сером комплекте. Игроки Фенербахче проведут встречу в полосатой форме желтого и темно-синего цветов, голкипер – в зеленом.

Примерные составы команд:

Фенербахче: Алтай, Осайи-Самуэль, Тиссеран, Салай, Кадиоглу, Кахведжи, Юксек, Виллиан Арао, Кинг, Валенсия, Росси.

Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Вербич, Беседин.

Рефери матча– Массимилиано Иррати.

"Фенербахче" — "Динамо": прогнозы букмекеров

Букмекеры считают фаворитом сегодняшней встречи "Фенербахче". На победу стамбульской команды принимают ставки с коэффициентом около 1,7. На победу "Динамо" – около 1,4.

Авторитетная британская контора William Hill ставит на "Фенербахче", коэффициент на победу клуба – 1,80. Победу "Динамо" оценили в 4,50, а ничью – в 3,50.

Международная контора Parimatch также отдала победу Фенербахче — 1,77, а на ничью ставит 40. На "Динамо" поставили также 4,50.

"Фенербахче" — "Динамо": где смотреть матч

Матч "Фенербахче" — "Динамо" транслирует кабельный канал Sentanta Sports и платформа Sentanta. Игру покажет украинский телеканал "2+2", но с 15-минутной задержкой – начало в 20:15.

Победитель в Стамбуле далее сыграет с австрийским "Штурмом". Если в основное время игра закончится ничьей, командам дадут дополнительное время, после этого при отсутствии победителя их ждет серия пенальти.

Проигравший в этой встрече вылетает в 3-й раунд квалификации Лиги Европы и сыграет против чешского футбольного клуба "Словацко".