"Фенербахче" – "Динамо": де і коли дивитись матч-відповідь Ліги чемпіонів

Матч-відповідь з турецьким "Фенербахче" київське Динамо проведе в Стамбулі на стадіоні "Шукрю Сарачоглу". Головний тренер "Динамо" очікує на зовсім іншу гру порівняно з першим матчем.

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) увечері 27 липня проведе матч у відповідь з турецьким "Фенербахче" (Стамбул) у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів 2022/23.

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Вперше команди зустрічалися у польському місті Лодзь та зіграли внічию з рахунком 0:0. Поєдинок у відповідь пройде в Стамбулі на стадіоні "Шукрю Сарачоглу", початок — о 20:00 за київським часом.

"Динамо" прибуло до Стамбула чартерним рейсом з Лодзі 18 липня, на матч з "Фенербахче" прибули всі футболісти команди, окрім травмованого нападника Владислава Супряги, зазначила пресслужба столичного клубу.

[ + – ] Головний тренер киян чекає на зовсім іншу гру

Захисник "Фенербахче" Сердар Азіз у першому поєдинку з "Динамо" отримав розрив м'яза та вибув з ладу на тривалий термін.

Динамівці провели тренування на стадіоні "Шукрю Сарачоглу", головний тренер "Динамо" Мірча Луческу заявив про очікування зовсім іншої гри у порівнянні з першим матчем. За його оцінкою, команди не володітимуть очевидною перевагою.

Головний тренер "Фенербахче" Жорже Жезуш відзначив умілу гру "Динамо" на контратаках, злагоджені дії в обороні та здатність ефективно використовувати тактику дрібного фолу, яка стала головною зброєю киян у першій зустрічі.

[ + – ] Букмекери вважають "Фенербахче" фаворитом зустрічі

"Динамо" одягне біло-блакитну форму, а воротар киян буде в сірому комплекті. Гравці Фенербахче проведуть зустріч у смугастій формі жовтого та темно-синього кольорів, голкіпер – у зеленому.

Зразкові склади команд:

Фенербахче: Алтай, Осаї-Самуель, Тіссеран, Салай, Кадіоглу, Кахведжі, Юксек, Вілліан Арао, Кінг, Валенсія, Россі.

Динамо: Бущан, Кендзера, Забарний, Попов, Дубінчак, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Буяльський, Вербич, Бєсєдін.

Рефері матчу — Масіміліано Ірраті.

"Фенербахче" — "Динамо": прогнози букмекерів

Букмекери вважають фаворитом сьогоднішньої зустрічі "Фенербахче". На перемогу стамбульської команди беруть ставки з коефіцієнтом близько 1,7. На перемогу "Динамо" — близько 1,4.

Авторитетна британська контора William Hill ставить на "Фенербахче", коефіцієнт на перемогу клубу — 1,80. Перемогу "Динамо" оцінили у 4,50, а нічию — у 3,50.

Міжнародна контора Parimatch також віддала перемогу Фенербахче — 1,77, а на нічию ставить 4,0. На "Динамо" поставили також 4,50.

"Фенербахче" — "Динамо": де дивитися матч

Матч "Фенербахче" — "Динамо" транслює кабельний канал Sentanta Sports та платформа Sentanta. Гра покаже український телеканал "2+2", але з 15-хвилинною затримкою — початок о 20:15.

Переможець у Стамбулі далі зіграє з австрійським "Штурмом". Якщо в основний час гра закінчиться нічиєю, командам дадуть додатковий час, після цього за відсутності переможця на них чекає серія пенальті.

Той, хто програв у цій зустрічі, вилітає до 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи і зіграє проти чеського футбольного клубу "Словацько".