"Динамо" – "Фенербахче": матч кваліфікації Ліги чемпіонів завершився нічиєю

Команди обмінялися кількома небезпечними моментами, але не змогли забити жодного гола. Наступна зустріч відбудеться у Стамбулі 27 липня.

Увечері 20 липня ФК "Динамо" (Київ) зіграло з "Фенербахче" (Стамбул) у першій зустрічі 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів із рахунком 0:0.

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У команд було кілька можливостей забити гол протягом матчу, проте реалізувати жодну з них не вдалося. Наприклад, на 14-й хвилині захисники киян не завадили гравцеві "Фенербахче" Валенсії пробити по воротах, проте воротар "Динамо" Бущан врятував команду від пропущеного м'яча.

На 71-й хвилині Бєсєдін здалеку правою пробив у дальній кут, проте м'яч пролетів за кілька сантиметрів від штанги.

Матч проходив у польському місті Лодзь на Міському стадіоні. Наступна зустріч клубів відбудеться 27 липня у Стамбулі. Початок поєдинку заплановано на 20:00 за Києвом.

Головний тренер "Фенербахче" Жорже Жезуш перед зустріччю говорив, що захисник Кім Мін Чже не зіграє в матчі з "Динамо", оскільки він може перейти в "Наполі" або "Ренн".

Букмекери вважали "Динамо" фаворитом зустрічі, ставку на перемогу клубу брали з коефіцієнтом 2.75.

В історії футболу "Динамо" та "Фенербахче" зіграли 4 рази — у Лізі чемпіонів 2006 та 2008 років "Динамо" виграло 2 рази, ще 2 матчі завершувалися нічиєю.

Нагадаємо, що до зустрічі з "Фенербахче" кияни програли у 2 товариських зустрічах — французькому Ліону (0:3) та голландському Антверпену (1:2). "Фенербахче" посів 2 місце у турецькій Суперлізі минулого сезону.

Минула зустріч "Динамо" та "Фенербахче" була у серпні 2021 року — команди зіграли внічию.

Фокус раніше писав, що матчі чемпіонату України з футболу сезону 2022/2023 можуть пройти на території країни у серпні.