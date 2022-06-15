Київське "Динамо" зіграє з турецьким "Фенербахче" на старті Ліги чемпіонів УЄФА

Поєдинки другого раунду відбору пройдуть 19/20 липня та 26/27 липня. Перший матч кияни проведуть удома.

Сьогодні, 15 червня, у Будинку європейського футболу у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА 2022/23. В результаті суперником київського "Динамо" став турецький "Фенербахче". Про це повідомляє "Dynamo.Kiev.Ua".

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Поєдинки відбудуться 19/20 липня та 26/27 липня. Перший матч кияни проведуть удома.

Переможці вийдуть до третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Команди, що програли, потраплять у третій відбірковий раунд Ліги Європи.

Попередня зустріч "Динамо" та "Фенербахче" відбулася у серпні 2021 року. Тоді вона закінчилася нічиєю.

Результати жеребкування

Шлях чемпіонів:

"Тобол" (Казахстан)/"Ференцварош" (Угорщина) — "Слован" (Словаччина)/"Динамо" (Батумі, Грузія)

"Динамо" (Загреб, Хорватія) — "Шкупі" (Північна Македонія)/"Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар)

"Лех" (Польща)/"Карабах" (Азербайджан) — "Цюріх" (Швейцарія)

ГІК (Фінляндія)/РФШ (Латвія) — "Вікторія" (Пльзень, Чехія)

ТНС (Уельс)/"Лінфілд" (Північна Ірландія) — "Буде-Глімт" (Норвегія)/"Клаксвік" (Фарерські острови)

"Балкані" (Косово) — "Жальгіріс" (Вільнюс, Литва) — "Мальме" (Швеція)/Переможець попереднього раунду

"Лудогорець" (Болгарія) — "Сутьєска" (Чорногорія) — "Шемрок Роверс" (Ірландія) — "Гіберніанс" (Мальта)

"Марібор" (Словенія) — "Шахтар" (Солігорськ, Білорусь) — "Зринськи" (Боснія та Герцеговина) — "Шериф" (Молдова)

"Маккабі" (Хайфа, Ізраїль) — "Олімпіакос" (Греція)

"Пюнік" (Вірменія) — ЧФР (Клуж, Румунія) — "Дюделанж" (Люксембург) — "Тірана" (Албанія).

Шлях представників ліг:

"Динамо" (Київ, Україна) — "Фенербахче" (Стамбул, Туреччина)

Мідтьюлланд (Хернінг, Данія) — АЕК (Ларнака, Кіпр)

Нагадаємо, Україна перемогла у матчі із Шотландією у плей-оф Чемпіонату світу-2022. У півфінальному поєдинку перемогу здобули українські спортсмени з рахунком 3:1. У першому таймі відзначився Андрій Ярмоленко, а у другому Роман Яремчук та Артем Довбик.

Раніше Фокус писав, що матчі чемпіонату України з футболу у сезоні 2022/2023 можуть відбутися на території країни у серпні.