Киевское "Динамо" сыграет с турецким "Фенербахче" на старте Лиги чемпионов УЕФА

Поединки второго раунда отбора пройдут 19/20 июля и 26/27 июля. Первый матч киевляне проведут дома.

Сегодня, 15 июня, в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА 2022/23. В результате соперником киевского "Динамо" стал турецкий "Фенербахче". Об этом сообщает "Dynamo.Kiev.Ua".

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Поединки пройдут 19/20 июля и 26/27 июля. Первый матч киевляне проведут дома.

Победители выйдут в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Проигравшие команды попадут в третий отборочный раунд Лиги Европы.

Прошлая встреча "Динамо" и "Фенербахче" состоялась в августе 2021 года. Тогда она закончилась ничьей.

Результаты жеребьевки

Путь чемпионов:

"Тобол" (Казахстан) / "Ференцварош" (Венгрия) — "Слован" (Словакия) / "Динамо" (Батуми, Грузия)

"Динамо" (Загреб, Хорватия) — "Шкупи" (Северная Македония) / "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар)

"Лех" (Польша) / "Карабах" (Азербайджан) — "Цюрих" (Швейцария)

ХИК (Финляндия) / РФШ (Латвия) — "Виктория" (Пльзень, Чехия)

ТНС (Уэльс) / "Линфилд" (Северная Ирландия) — "Буде-Глимт" (Норвегия) / "Клаксвик" (Фарерские острова)

"Балкани" (Косово) — "Жальгирис" (Вильнюс, Литва) — "Мальме" (Швеция) / Победитель предварительного раунда

"Лудогорец" (Болгария) — "Сутьеска" (Черногория) — "Шэмрок Роверс" (Ирландия) — "Хибернианс" (Мальта)

"Марибор" (Словения) — "Шахтер" (Солигорск, Беларусь) — "Зриньски" (Босния и Герцеговина) — "Шериф" (Молдова)

"Маккаби" (Хайфа, Израиль) — "Олимпиакос" (Греция)

"Пюник" (Армения) — ЧФР (Клуж, Румыния) — "Дюделанж" (Люксембург) — "Тирана" (Албания).

Путь представителей лиг:

"ДИНАМО" (Киев, Украина) — "Фенербахче" (Стамбул, Турция)

"Мидтъюлланд" (Хернинг, Дания) — АЕК (Ларнака, Кипр)

Напомним, Украина победила в матче с Шотландией в плей-оффе Чемпионата мира-2022. В полуфинальном поединке победу одержали украинские спортсмены со счетом 3:1. В первом тайме отличился Андрей Ярмоленко, а во втором Роман Яремчук и Артем Довбик.

Ранее Фокус писал, что матчи чемпионата Украины по футболу в сезоне 2022/2023 могут состояться на территории страны в августе.