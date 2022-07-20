"Динамо" – "Фенербахче": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

"Динамо" проведе перший офіційний матч цього року в Польщі. Головний тренер киян Мірча Луческу вважає, що його команда в добрій формі.

Увечері, 20 липня, ФК "Динамо" (Київ) зіграє з турецьким "Фенербахче" (Стамбул) у першій зустрічі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2022/23.

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Матч пройде в польському місті Лодзь на Міському стадіоні, трансляція розпочнеться о 21:00 за київським часом.

"Динамо" проведе перший офіційний матч у 2022 році. Столичний клуб посів друге місце в українській Прем'єр-лізі минулого сезону. Тоді матчі зупинили через початок війни.

[ + – ] "Динамо" програв у двох товариських зустрічах Фото: "Динамо" Київ

"Динамо" програв у двох товариських зустрічах — французькому Ліону (0:3) та голландському Антверпену (1:2).

"Три матчі нам знадобилося, щоб привести хлопців до спільного знаменника, і два залишилися для цілеспрямованої підготовки. Вважаю, що наразі команда перебуває в гарній формі", — прокоментував Луческу готовність киян до матчу.

"Фенербахче" посів 2 місце в турецькій Суперлізі минулого сезону, переможцем став клуб "Трабзонспор". Команда проведе перший офіційний поєдинок у новій кампанії. В історії "Динамо" та "Фенербахче" зіграли 4 матчі, кияни здобули 2 перемоги, ще 2 гри завершилися нічиєю.

Ймовірні склади команд:

Динамо: Бущан, Кендзера, Забарний, Попов, Караваєв, Сидорчук, Шапаренко, Вербич, Циганков, Буяльський, Бєсєдін.

Фенербахче: Байиндир, Кім, Лінкольн, Сілва, Салаї, Юксек, Валенсія, Кадіоглу, Кахведжі, Семюел, Россі.

Команда Мірчі Луческу досить рано стартує в єврокубках. За місяць до початку нового сезону чемпіонату України на киян чекає турецький гранд зі знаменитим Жоржем Жезушем на чолі.

"Динамо" — "Фенербахче": прогнози букмекерів

Букмекери вважають "Динамо" невеликим фаворитом зустрічі. Ставка на перемогу "Динамо" приймають із коефіцієнтом 2.75, показник успіху "Фенербахче" трохи менший — 2.55. Котирування на нічию — 3.40.

[ + – ] Кияни добре грали проти "Фенербахче" Фото: "Фенербахче"

"Кияни історично добре грають проти "Фенербахче". "Динамо" має солідну підтримку в Польщі, брак підтримки трибун у номінальних господарів поєдинку не буде", — зазначили букмекери.

Найочікуваніший результат гри "Динамо" — "Фенербахче" — нічия з рахунком 1:1, коефіцієнт ставок на такий результат — 6.90.

Авторитетна букмекерська контора William Hill вважає "Динамо" фаворитом матчу та ставить на перемогу клубу 2,60. Австрійці з Bwin оцінюють шанси команд на перемогу приблизно рівними.

"Динамо" — "Фенербахче": де дивитися матч

Матч "Динамо" — "Фенербахче" транслюватимуть на кабельному телебаченні. Відео трансляція доступна також на OTT-платформі Setanta Sports (www.setantasports.com) за підпискою. Для перегляду трансляції слід зареєструватися.

Мовник анонсував безплатний показ матчу. Setanta Sports в Україні доступна на популярних онлайн-сервісах, зокрема на Oll.tv та Megogo. Матч "Динамо" — "Фенербахче" на них подивитися не вдасться, навіть якщо Setanta Sports та Setanta Sports+ входять до пакета підписки.

Коментуватиме гру Юрій Кириченко.