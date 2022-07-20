"Динамо" – "Фенербахче": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

"Динамо" проведет первый официальный матч в этом году в Польше. Главный тренер киевлян Мирча Луческу считает, что его команда в хорошей форме.

Вечером 20 июля ФК "Динамо" (Киев) сыграет с турецким "Фенербахче" (Стамбул) в первой встрече второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2022/23.

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Матч пройдет в польском городе Лодзь на Городском стадионе, трансляция начнется в 21:00 по киевскому времени.

"Динамо" проведет первый официальный матч в 2022 году. Столичный клуб занял 2-е место в украинской Премьер-лиге прошлого сезона. Тогда матчи остановили из-за начала войны.

[ + – ] "Динамо" проиграл в двух товарищеских встречах Фото: "Динамо" Киев

"Динамо" проиграл в двух товарищеских встречах – французскому Лиону (0:3) и голландскому Антверпену (1:2).

"Три матча нам понадобилось, чтобы привести ребят к общему знаменателю, и два осталось для целенаправленной подготовки. Считаю, что в настоящее время команда находится в хорошей форме", – прокомментировал Луческу готовность киевлян к матчу.

"Фенербахче" занял 2 место в турецкой Суперлиге прошлого сезона, победителем стал клуб "Трабзонспор". Команда проведет первый официальный поединок в новой кампании. В истории "Динамо" и "Фенербахче" сыграли 4 матча, киевляне одержали 2 победы, еще 2 игры завершились ничьей.

Примерные составы команд:

Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Вербич, Цыганков, Буяльский, Беседин.

Фенербахче: Байиндир, Ким, Линкольн, Силва, Салаи, Юксек, Валенсия, Кадиоглу, Кахведжи, Семюэл, Росси.

Команда Мирчи Луческу довольно рано стартует в еврокубках. За месяц до начала нового сезона чемпионата Украины киевлян ждет турецкий гранд со знаменитым Жорже Жезушем во главе.

"Динамо" — "Фенербахче": прогнозы букмекеров

Букмекеры считают "Динамо" небольшим фаворитом встречи. Ставка на победу "Динамо" принимают с коэффициентом 2.75, показатель успеха "Фенербахче" немного меньше – 2.55. Котировка на ничью – 3.40.

[ + – ] Киевляне хорошо играли против "Фенербахче" Фото: "Фенербахче"

"Киевляне исторически хорошо играют против "Фенербахче". У "Динамо" солидная поддержка в Польше, нехватки поддержки трибун у номинальных хозяев поединка не будет", – отметили букмекеры.

Наиболее ожидаемый исход игры "Динамо" — "Фенербахче" – ничья со счетом 1:1, коэффициент ставок на такой исход – 6.90.

Авторитетная букмекерская контора William Hill считает "Динамо" фаворитом матча и ставит на победу клуба 2,60. Австрийцы из Bwin оценивают шансы команд на победу примерно равными.

"Динамо" — "Фенербахче": где смотреть матч

Матч "Динамо" – "Фенербахче" будут транслировать на кабельном телевидении. Видео трансляция доступна также на OTT-платформе Setanta Sports (www.setantasports.com) по подписке. Для просмотра трансляции надо зарегистрироваться.

Вещатель анонсировал бесплатный показ матча. Setanta Sports в Украине доступна на популярных онлайн-сервисах, в том числе на Oll.tv и Megogo. Матч "Динамо" – "Фенербахче" на них посмотреть не удастся, даже если Setanta Sports и Setanta Sports+ входят в пакет подписки.

Комментировать игру будет Юрий Кириченко.