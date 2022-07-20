"Динамо" – "Фенербахче": матч квалификации Лиги чемпионов завершился ничьей

Команды обменялись несколькими опасными моментами, но так и не смогли забить ни одного гола. Следующая встреча пройдет в Стамбуле 27 июля.

Вечером 20 июля ФК "Динамо" (Киев) сыграло с "Фенербахче" (Стамбул) в первой встрече 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов со счетом 0:0.

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У команд было несколько возможностей забить гол на протяжении матча, однако реализовать ни одну из них игрокам не удалось. Например, на 14-й минуте защитники киевлян не помешали игроку "Фенербахче" Валенсии пробить по воротам, однако вратарь "Динамо" Бущан спас команду от пропущенного мяча.

На 71-й минуте Беседин издалека правой пробил в дальний угол, однако мяч пролетел в нескольких сантиметрах от штанги.

Матч проходил в польском городе Лодзь на Городском стадионе. Следующая встреча клубов состоится 27 июля в Стамбуле. Начало поединка намечено на 20:00 по Киеву.

Главный тренер "Фенербахче" Жорже Жезуш перед встречей говорил, что защитник Ким Мин Чже не сыграет в матче с "Динамо", поскольку он может перейти в "Наполи" или "Ренн".

Букмекеры считали "Динамо" фаворитом встречи, ставку на победу клуба принимали с коэффициентом 2.75.

В истории футбола "Динамо" и "Фенербахче" сыграли 4 раза – в Лиге чемпионов 2006 и 2008 годов "Динамо" выиграло 2 раза, еще 2 матча завершались ничьей.

Напомним, что до встречи с "Фенербахче" киевляне проиграли в 2 товарищеских встречах – французскому Лиону (0:3) и голландскому Антверпену (1:2). "Фенербахче" занял 2 место в турецкой Суперлиге прошлого сезона.

Прошлая встреча "Динамо" и "Фенербахче" была в августе 2021 года – команды сыграли вничью.

Фокус ранее писал, что матчи чемпионата Украины по футболу сезона 2022/2023 могут пройти на территории страны в августе.