Київське "Динамо" програло "Бенфіці" у першому матчі кваліфікації ЛЧ

Зустріч проходила на польському стадіоні в Лодзі та закінчилася з рахунком 2:0 на користь португальців: відзначилися Жілберту Жуніор Мораєс та Гонсалу Рамуш.

Київське "Динамо" (Київ) у першому матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів програло португальській "Бенфіці" з рахунком 0:2.

Команди грали на стадіоні імені Владислава Крола у польській Лодзі.

На 9-й хвилині матчу відзначився Жілберту Жуніор Мораєс.

А на 37-й – нападник Гонсалу Рамуш.

У "Динамо" сутичку з португальцями пропустили дискваліфіковані півзахисники Сергій Сидорчук та Денис Гармаш, а нападник Владислав Супряга відновлюється після операції на кульшовому суглобі.

"Бенфіка" не вивела на поле центрального захисника, бразильця Лукаса Веріссіму.

Букмекери вважали португальську команду беззаперечним фаворитом. Ставки на перемогу "Бенфіки" брали з коефіцієнтом 1.69, а на перемогу "Динамо" – 4.90. Коефіцієнт на нічию – 3.85.

Фокус раніше писав про перемогу киян над австрійським "Штурмом" у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів. Підопічні Мірчі Луческу виграли з рахунком 1:0.

Київське "Динамо" двічі зіграло з турецьким "Фенербахче" у 2-му кваліфікаційному раунді. Перша гра завершилася нічиєю. У Стамбулі кияни виграли 2:1. Букмекери ставили на перемогу "Фенербахче".