Готуйте валідол: "Динамо" "гратиме серцем" у матчі Ліги чемпіонів з "Бенфікою"

За словами тренера киян Мірчі Луческу, влітку якість складу "Бенфіки" зросла, команду посилили фантастичні молоді гравці — Флорентіну та Нерес. Тренер лісабонців Роджер Шмідт наголосив на стабільності складу "Динамо", гравці якого багато років грають разом.

У середу, 17 серпня, на стадіоні ім. Владислава Крола у польській Лодзі пройде перший матч раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів між київським "Динамо" та португальською "Бенфікою". Поєдинок розпочнеться о 22:00 за Києвом. Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Кадрові втрати

У цьому матчі у "Динамо" будуть відсутні дискваліфіковані півзахисники Сергій Сидорчук та Денис Гармаш, нападник Владислав Супряга все ще відновлюється після операції на кульшовому суглобі.

У "Бенфіки" в лазареті знаходиться бразильський центральний захисник Лукас Веріссіму, матч може пропустити ще один гравець оборони — Віктор Жоао.

Минулого сезону на груповому етапі розіграшу Ліги чемпіонів команди вже зустрічалися. Перший київський матч завершився безгольовою нічиєю, а в лісабонській зустрічі за "Бенфіку" відзначився екснападник "Динамо" Роман Яремчук.

Керівництво "Бенфіки" успішно працює на трансферному ринку. У міжсезоння нападника Дарвіна Нуньєса продали в "Ліверпуль" за 75 млн євро. Команду залишив ще один форвард Гаріс Сеферович, якого на сезон орендував "Галатасарай". Однак футболісти, які прийшли в команду — Енцо Фернандес з "Рівер Плейта", Флорентіну з "Хетафе" і Давід Нерес, ексгравець "Шахтаря", який так і не провів за гірників жодного матчу, — одразу влилися в основний склад.

"Динамо", зі свого боку, залишилося без легіонерів, після початку війни ФІФА дозволила футболістам в односторонньому порядку розривати контракти з українськими командами, чим і скористалися Карлос де Пена, Георгій Цітаішвілі, Жерсон Родрігес, Вітіньйо, Беньямін Вербіч та ін. пішли в оренду або підписали повноцінні угоди з іншими командами. Виняток — польський фулбек Томаш Кендзьора, який у половині міжнародних матчів киян грає вдома.

У разі перемоги у цьому двоматчевому протистоянні "Динамо" потрапляє в основну сітку Ліги Чемпіонів третій сезон поспіль. До речі, насамперед із 2017 по 2020 роки кияни у Лізі чемпіонів не грали. Якщо "Бенфіка" виявиться сильнішою, "Динамо" продовжить єврокубковий сезон у Лізі Європи.

Минула ЛЧ для киян була провальною, з одним пунктом у турнірній таблиці, здобутим у першому матчі проти тієї ж "Бенфіки" команда посіла останнє місце після "Баварії" та "Барселони".

Що сказав Мірча Луческу на пресконференції?

Напередодні матчу тренер киян зазначив, що "Бенфіка" має можливості та засоби для трансферів гравців високого рівня, а "Динамо" залишилося без підтримки домашніх трибун і вимушено розраховувати виключно на власних вихованців.

"Бенфіка" — чудова команда <…> Влітку їх посилили фантастичні молоді гравці — Флорентіну та Нерес. Якість складу значно зросла, португальці демонструють дуже видовищний футбол", — сказав румунський фахівець.

Луческу також згадав про те, що "Динамо" не гратиме з "Бенфікою" у відкритий футбол, тому що індивідуально лісабонці сильніші і можуть створювати вільні зони.

"Перед початком матчу ніколи не можна з упевненістю сказати, хто вийде переможцем, — пояснив тренер. — У "Бенфіки" перевага у класі, "Динамо" ж грає серцем".

"Динамо" — "Бенфіка": прогноз букмекерів

Букмекери вважають португальську команду беззаперечним фаворитом цього протистояння. Ставки на перемогу "Бенфіки", попри те, що для них це виїзний матч, приймаються з коефіцієнтом 1.69, на перемозі "Динамо" можна заробити майже в п'ять разів більше суми ставки — 4.90. Коефіцієнт на нічию — 3.85.

Тренер лісабонців очікує від киян високої мотивації, він відзначив зіграність команди і те, що у попередніх матчах кваліфікації до ЛЧ "Динамо" вимагало перемог.

[ + – ] Роджер Шмідт про майбутній матч його команди з "Динамо" з 5:41

"Динамо" — "Бенфіка: де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

Матч розпочнеться у середу 17 серпня о 22:00 за київським часом. Пряму трансляцію матчу можна буде подивитися на MEGOGO та Volia TV.

Раніше Фокус повідомляв, що "Штурм" з Граца програв "Динамо" у матчі-відповіді Ліги Чемпіонів, таким чином українська команда вийшла у плей-офф раунд кваліфікації Ліги чемпіонів.