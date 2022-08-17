Готовьте валидол: "Динамо" будет "играть сердцем" в матче Лиги чемпионов с "Бенфикой"

Тренер киевлян Мирча Луческу отметил, что летом качество состава "Бенфики" выросло, несмотря на то, что основного нападающего Дарвина Нуньеса продали в Ливерпуль за 75 млн евро. Команду усилили фантастические молодые игроки: Энцо Фернандес, Флорентину и Давид Нерес.

В среду, 17 августа, на стадионе им. Владислава Крола в польском Лодзи пройдет первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и португальской "Бенфикой". Поединок начнется в 22:00 по Киеву. Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Кадровые потери

В этом матче у "Динамо" будут отсутствовать дисквалифицированные полузащитники Сергей Сидорчук и Денис Гармаш, нападающий Владислав Супряга все еще восстанавливается после операцию на тазобедренном суставе.

У "Бенфики" в лазарете находится бразильский центральный защитник Лукас Вериссимо, матч может пропустить еще один игрок обороны — Жоау Виктор.

В прошлом сезоне на групповом этапе розыгрыша Лиги Чемпионов команды уже встречались. Первый киевский матч завершился безголевой ничьей, в лиссабонской же встрече за "Бенфику" отличился экс-нападающий "Динамо" Роман Яремчук.

Руководство "Бенфики" успешно работает на трансферном рынке. В межсезонье нападающий Дарвин Нуньес был продан в "Ливерпуль" за 75 млн евро. Команду покинул еще один форвард Харис Сеферович, которого на сезон арендовал "Галатасарай". Однако пришедшие в команду футболисты — Энцо Фернандес из "Ривер Плейта", Флорентину из "Хетафе" и Давид Нерес, экс-игрок "Шахтера", который так и не провел за горняков ни одного матча, — сходу влились в основной состав.

"Динамо", в свою очередь, осталось без легионеров, после начала войны ФИФА разрешила футболистам в одностороннем порядке разрывать контракты с украинскими командами, чем и воспользовались Карлос де Пена, Георгий Цитаишвили, Жерсон Родригес, Витиньо, Беньямин Вербич и др., которые либо ушли в аренду, либо подписали полноценные соглашения с другими командами. Исключение — польский фулбек Томаш Кендзера, который в половине международных матчей киевлян играет дома.

В случае победы в этом двухматчевом противостоянии, "Динамо" попадает в основную сетку Лиги Чемпионов третий сезон кряду. К слову, прежде с 2017 по 2020 гг. киевляне в Лиге чемпионов не играли. Если "Бенфика" окажется сильнее, "Динамо" продолжит еврокубковый сезон в Лиге Европы.

Прошлая ЛЧ для киевлян была провальной, с одним пунктом в турнирной таблице, добытым в первом матче против той же "Бенфики" команда заняла последнее место после "Баварии" и "Барселоны".

Что сказал Мирча Луческу на пресс-конференции?

В преддверии матча тренер киевлян отметил, что у "Бенфики" есть возможности и средства для трансферов игроков высокого уровня, а "Динамо" осталось без поддержки домашних трибун и вынужденно рассчитывать исключительно на собственных воспитанников.

"Бенфика" — прекрасная команда <…> Летом их усилили фантастические молодые игроки — Флорентину и Нерес. Качество состава значительно возросло, португальцы демонстрируют очень зрелищный футбол", — сказал румынский специалист.

Луческу также упомянул о том, что "Динамо" не будет играть с "Бенфикой" в открытый футбол, потому что индивидуально лиссабонцы сильнее и могут создавать свободные зоны.

"Перед началом матча никогда нельзя с уверенностью сказать, кто выйдет победителем, — пояснил тренер. — У "Бенфики" преимущество в классе, "Динамо" же играет сердцем".

"Динамо" — "Бенфика": прогноз букмекеров

Букмекеры считают португальскую команду безоговорочным фаворитом этого противостояния. Ставки на победу "Бенфики", несмотря на то, что для них это выездной матч, принимаются с коэффициентом 1.69, на победе же "Динамо" можно заработать почти в пять раз больше суммы ставки — 4.90. Коэффициент на ничью — 3.85.

Тренер лиссабонцев ожидает от киевлян высокой мотивации, он отметил сыгранность команды и то, что в предыдущих матчах квалификации к ЛЧ "Динамо" добивалось побед.

[ + – ] Роджер Шмидт о предстоящем матче его команды с "Динамо" с 5:41

"Динамо" — "Бенфика: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Матч начнется в среду 17 августа в 22:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO и Volia TV.

Ранее Фокус сообщал, что "Штурм" из Граца проиграл "Динамо" в ответном матче Лиги Чемпионов, таким образом украинская команда вышла в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов.