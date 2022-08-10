"Штурм" проиграл "Динамо" в ответном матче Лиги Чемпионов: украинцы вышли в плей-офф

Матч, который проходил на домашней арене "Штурма" — футбольном стадион в Граце — завершился со счетом 1:2 в пользу украинцев. В плей-офф "динамовцам" предстоит сыграть с "Бенфикой".

ФК "Штурм" и ФК "Динамо Киев" во вторник, 9 августа сыграли в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов, который завершился для украинцев победой со счетом 1:2. Таким образом наши спортсмены прошли в плей-офф Лиги Чемпионов. Аудиотрансляцию футбольного поединка вел ютуб-канал Setanta Sports.

Уже на первых минутах матча словенский защитник Джон Горенц-Станкович, который играл в этом матче на поле "Штурма", получил "желтую карточку".

Кроме него, в состав команды противника вошли Йорг Зибенхандль, Юсуф Газибегович, Давид Аффенгрубер, Грегори Вютрих, Амаду Данте, Штефан Хирлендер, Александер Прасс, Тамаш Хорват, Манприт Саркария, Расмус Хойлунн.

В свою очередь за "Динамо Киев" играли Артем Беседин, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Владислав Дубинчак, Александр Сирота, Илья Забарный, Томаш Кендзера, Георгий Бущан.

Первый гол на 27 минуте забил "штурмовец" Расмус Хойлунн.

После первого тайма на поле произошло несколько замен как со стороны австрийцев, так и со стороны украинского футбольного клуба.

На четвертой дополнительной минуте второго тайма "желтые карточки" получили сразу несколько игроков: динамовец Сидорчук и игроки "Штурма" Саркария и Газибегович. А на 93 минуте предупреждение получил полузащитник "Динамо" Гармаш.

А на 97 минуте счет сравнял динамовец Константин Вивчаренко.

На сотой минуте предупреждение в виде "желтой карточки" судья вынес защитнику "Динамо" Караваеву.

На 105 минуте "красную карточку" получил нападающий австрийцев Манприт Саркария, а следом за ним — и нападающий "Динамо" Владислав Ванат, который получил предупреждение в виде желтой карты. Одновременно с ним предупреждение вынесли защитнику "штурмовцев" Вютриху.

А на 112 минуте в ворота "штурмовцев" забросил Виктор Цыганков, выведя украинскую команду вперед.

На этом первый дополнительный тайм подошел к концу.

Таким образом, "Динамо" вышел в плей-офф, где встретиться с одержавшим победу над датским "Митьюландом" португальским ФК "Бенфика".

Напомним, что 3 августа киевское "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов обыграло австрийский "Штурм". Единственный гол в поединке на 29-й минуте забил защитник киевлян Александр Караваев, который вовремя откликнулся в штрафной противника на прострел Владислава Дубинчака.

Фокус также писал о том, что минувший раунд квалификации Лиги Чемпионов с участием киевского "Динамо" обернулся скандалом. Фанаты турецкого "Фенербахче" после пропущенного гола от киевлян на домашнем стадионе начали скандировать имя президента России Владимира Путина. Из-за поведения домашних ультрас на послематчевую пресс-конференцию отказался приходить главный тренер "Динамо" Мирча Луческу.