"Штурм" програв "Динамо" у матчі-відповіді Ліги Чемпіонів: українці вийшли у плей-оф

Матч, який проходив на домашній арені "Штурму" — футбольному стадіоні у Граці — завершився з рахунком 1:2 на користь українців. У плей-оф "динамівцям" доведеться зіграти з "Бенфікою".

ФК "Штурм" та ФК "Динамо Київ" у вівторок, 9 серпня, зіграли у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів, який завершився для українців перемогою з рахунком 1:2. Так наші спортсмени пройшли у плей-оф Ліги Чемпіонів. Аудіотрансляцію футбольного поєдинку вів ютуб-канал Setanta Sports.

Уже на перших хвилинах матчу словенський захисник Джон Горенц-Станкович, котрий грав у цьому матчі на полі "Штурма", отримав "жовту картку".

Крім нього, до складу команди супротивника увійшли Йорг Зібенхандль, Юсуф Газібігович, Давід Аффенгрубер, Грегорі Вютріх, Амаду Данте, Штефан Хірлендер, Александер Прасс, Тамаш Хорват, Манпріт Саркарія, Расмус Хойлунн.

Зі свого боку, за "Динамо Київ" грали Артем Бесєдін, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Володимир Шепелєв, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Владислав Дубінчак, Олександр Сирота, Ілля Забарний, Томаш Кендзьора, Георгій Бущан.

Перший гол на 27 хвилині забив "штурмівець" Расмус Хойлунн.

Після першого тайму на полі відбулося кілька замін як із боку австрійців, так і з боку українського футбольного клубу.

На четвертій додатковій хвилині другого тайму "жовті картки" отримали одразу кілька гравців: динамівець Сидорчук і гравці "Штурма" Саркарія та Газібігович. А на 93 хвилині попередження отримав півзахисник "Динамо" Гармаш.

А на 97 хвилині рахунок зрівняв динамівець Костянтин Вівчаренко.

На сотій хвилині попередження у вигляді "жовтої картки" суддя виніс захиснику "Динамо" Караваєву.

На 105 хвилині "червону картку" отримав нападник австрійців Манпріт Саркарія, а слідом за ним — і нападник "Динамо" Владислав Ванат, який отримав попередження у вигляді жовтої карти. Одночасно з ним попередження винесли захиснику "штурмівців" Вютріху.

А на 112-й хвилині у ворота "штурмівців" закинув Віктор Циганков, вивівши українську команду вперед.

На цьому перший додатковий тайм добіг кінця.

Так, "Динамо" вийшов у плей-оф, де зустрінеться з португальським ФК "Бенфіка", який здобув перемогу над данським "Мідтьюлланном".

Нагадаємо, що 3 серпня київське "Динамо" у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів обіграло австрійський "Штурм". Єдиний гол у поєдинку на 29-й хвилині забив захисник киян Олександр Караваєв, який вчасно відгукнувся у штрафному майданчику противника на простріл Владислава Дубінчака.

Фокус також писав про те, що минулий раунд кваліфікації Ліги Чемпіонів за участю київського "Динамо" став скандалом. Фанати турецького "Фенербахче" після пропущеного голу від киян на домашньому стадіоні почали скандувати ім'я президента Росії Володимира Путіна. Через поведінку домашніх ультрас на післяматчеву пресконференцію відмовився приходити головний тренер "Динамо" Мірча Луческу.