Матч, який проходив на стадіоні у польському Лодзі, завершився з рахунком 1:0 на користь підопічних Мірчі Луческу.

Київське "Динамо" у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів обіграло австрійський "Штурм". Пряма трансляція футбольного поєдинку велася телеканалом "2+2".

Матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів, який проходив на Муніципальному стадіоні, ім. Владислава Круля в польському Лодзі, завершився з рахунком 1:0 на користь київського "Динамо".

Єдиний гол у поєдинку на 29-й хвилині забив захисник киян Олександр Караваєв, який вчасно відгукнувся у штрафному майданчику противника на простріл Владислава Дубінчака.

[ + – ] Київське "Динамо" обіграло австрійський "Штурм" у Лізі Чемпіонів

Матч-відповідь між київським "Динамо" та австрійським "Штурмом" пройде 9 серпня на стадіоні UPC-Arena, який розташований у Граці. У разі виходу до плей-оф Ліги Чемпіонів підопічні Мірчі Луческу зустрінуться з переможцем пари "Бенфіка" — Мітьюлланд. Зазначимо, що перший матч цих команд завершився на користь португальців, які обіграли датський клуб із рахунком 4:1.

[ + – ] Аудіо-трансляція матчу між київським "Динамо" та австрійським "Штурмом"

Нагадаємо, що минулий раунд кваліфікації Ліги Чемпіонів за участю київського "Динамо" став скандалом. Фанати турецького "Фенербахче" після пропущеного голу від киян на домашньому стадіоні почали скандувати ім'я президента Росії Володимира Путіна. Через поведінку домашніх ультрас на післяматчеву пресконференцію відмовився приходити головний тренер "Динамо" Мірча Луческу.

Після поєдинку фанати "Фенербахче" помилково атакували у мережі московське "Динамо", сплутавши його з українським клубом. Користувачі залишили сотні коментарів на підтримку Росії та особисто російського президента Володимира Путіна.

Президент "Фенербахче" Алі Коч, коментуючи поведінку фанатів на домашньому стадіоні, заявив, що футбольний клуб не приноситиме своїх вибачень Україні. За словами функціонера, українські футболісти влаштували провокацію під час матчу кваліфікації Ліги Чемпіонів та змусили ультрас скандувати ім'я глави Кремля Володимира Путіна.