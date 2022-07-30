"Фенербахче" не проситиме вибачення перед Україною через фанів, які скандували ім'я Путіна

За словами президента клубу Алі Коча, українські футболісти влаштували провокацію під час поєдинку та змусили ультрас підтримати російського лідера.

Футбольний клуб "Фенербахче" не проситиме вибачення в України через фанатів, які скандували на матчі з київським "Динамо" ім'я президента РФ Володимира Путіна. Таку заяву зробив президент турецької команди Алі Коч.

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За його словами, клуб "Фенербахче" не має наміру просити вибачення перед Україною через дії футбольних фанатів, які скандували ім'я російського президента Володимира Путіна під час матчу відбірного раунду Ліги Чемпіонів проти київського "Динамо".

Алі Коч стверджує, що свої вибачення перед Туреччиною має принести посол України Василь Боднар і голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Думаю, на вас вплинули ЗМІ та пости в соціальних мережах команди-суперниці, яка в усьому замішана. Не можна ображати "Фенербахче". Це було скандування (імені Володимира Путіна — ред.), далеке від ідентичності "Фенербахче". Що ми мали були робити? Затикати людям роти?" — обурився Алі Коч під час пресконференції.

За словами функціонера, турецьких фанатів могли спровокувати футболісти київського "Динамо", які після забитих голів наближалися до трибун. Алі Коч також назвав поведінку українських футболістів "явною провокацією". Окремо президент "Фенербахче" подякував тренеру київського "Динамо" Мірчі Луческу за швидке реагування на дії своїх підопічних.

"Новина про те, що Луческу не прийшов на пресконференцію на знак протесту проти оплесків і скандування не відповідає дійсності", — резюмував Алі Коч під час пресконференції.

Нагадаємо, 27 липня проходив матч у відповідь між київським "Динамо" й турецьким "Фенербахче" в межах раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів, перемогу в якому здобули українські футболісти. Під час поєдинку фанати господарів із трибун масово скандували ім'я президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Через поведінку фанатів "Фенербахче", які скандували ім'я Володимира Путіна, на післяматчеву пресконференцію відмовився приходити головний тренер "Динамо" Мірча Луческу.

Після поразки фанати турецького "Фенербахче" помилково атакували московське "Динамо" в соціальних мережах, сплутавши його з київським. Користувачі залишили під однією з публікацій сотні повідомлень на підтримку Росії та президента РФ Володимира Путіна.

Інцидент на стадіоні в Стамбулі також прокоментував посол України в Туреччині Василь Боднар. За словами дипломата, українці ніколи не зрозуміють слова турецьких фанатів на підтримку Володимира Путіна, відповідального за війну та вбивство мирних громадян.