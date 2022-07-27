"Динамо" виграло у матчі з "Фенербахче" з рахунком 2:1

Переможця було неможливо визначити у відведений час. Вирішальний момент був на 114-й хвилині овертайму, коли Олександр Караваєв з лівого флангу пробив у ближній кут воріт "Фенербахче".

Київське "Динамо" (Київ) на виїзді обіграло турецький "Фенербахче" (Стамбул) у зустрічі 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів з рахунком 2:1.

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Динамо вийшло вперед на 57-й хвилині — Циганков віддав пас на Кендзьора, той прокинув м'яч повз захисника і прострілив на Буяльського, а він відправив м'яч у ворота.

На 53 хвилині "Фенербахче" залишилося у меншості — Юксек сфолив у центрі поля і у підсумку заробив другу жовту картку.

"Фенербахче" зрівняв рахунок на 89 хвилині. Бущан невдало зіграв на виході під час кутового та м'яч прилетів до Салая, який головою відправив м'яч у сітку.

Під час овертайму на 99 хвилині був момент "Динамо". Удар Шепелєва парирував голкіпер, а Забарний на добиванні пробив поряд зі штангою. На 103-й хвилині м'яч міг опинитися у воротах "Фенербахче" після удару Забарного.

Караваєв на 114 хвилині відгукнувся на простріл Овчаренка з лівого флангу та забив гол у ближній кут. У підсумку "Динамо" здобуло перемогу — 2:1.

Матч проходив у Стамбулі на стадіоні "Шукрю Сараджоглу". За "Динамо" не зіграв через травми нападник Владислав Супряга, а за "Фенербахче" — захисник Сердар Азіз і півзахисник Мерт Хакан Яндаш із цієї ж причини.

"Динамо" та "Фенербахче" зіграли вже 5 разів в історії футболу. У Лізі чемпіонів 2006 та 2008 років "Динамо" виграло 2 рази, ще 3 матчі завершувалися нічиєю.

Букмекери вважали фаворитом сьогоднішньої зустрічі "Фенербахче". На перемогу стамбульської команди брали ставки з коефіцієнтом близько 1,7. На перемогу "Динамо" – близько 1,4.

Нагадаємо, що перша зустріч "Динамо" та "Фенербахче" у польському Лодзі закінчилася нічиєю з рахунком 0:0. Гравці команд могли кілька разів забити голи.

До першої зустрічі з "Фенербахче" кияни програли у двох товариських зустрічах — французькому Ліону (0:3) та голландському Антверпену (1:2). Попередня зустріч "Динамо" та "Фенербахче" була у серпні 2021 року — команди зіграли внічию.