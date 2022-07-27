"Динамо" выиграло в матче с "Фенербахче" со счетом 2:1

Победителя не могли определить в основное время. Решающий момент был на 114 минуте овертайма, когда Александр Караваев с левого фланга пробил в ближний угол ворот "Фенербахче".

Киевское "Динамо" (Киев) на выезде обыграло турецкий "Фенербахче" (Стамбул) в ответной встрече 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов со счетом 2:1.

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Динамо вышло вперед на 57-й минуте – Цыганков отдал пас на Кендзеру, тот пробросил мяч мимо защитника и прострелил на Буяльского, а он отправил мяч в ворота.

На 53 минуте "Фенербахче" осталось в меньшинстве – Юксек сфолил в центре поля и заработал в итоге вторую желтую карточку.

"Фенербахче" сравнял счет на 89 минуте. Бущан неудачно сыграл на выходе во время углового и мяч прилетел к Салаю, который головой отправил мяч в сетку.

Во время овертайма на 99 минуте был момент у "Динамо". Удар Шепелева парировал голкипер, а Забарный на добивании пробил рядом со штангой. На 103-й минуте мяч мог оказаться в воротах "Фенербахче" после удара Забарного.

Караваев на 114 минуте отозвался на прострел Овчаренко с левого фланга и забил гол в ближний угол. В итоге "Динамо" одержало победу – 2:1.

Матч проходил в Стамбуле на стадионе "Шукрю Сарачоглу". За "Динамо" не сыграл из-за травм нападающий Владислав Супряга, а за "Фенербахче" – защитник Сердар Азиз и полузащитник Мерт Хакан Яндаш по этой же причине.

"Динамо" и "Фенербахче" сыграли уже 5 раз в истории футбола . В Лиге чемпионов 2006 и 2008 годов "Динамо" выиграло 2 раза, еще 3 матча завершались ничьей.

Букмекеры считали фаворитом сегодняшней встречи "Фенербахче". На победу стамбульской команды принимают ставки с коэффициентом около 1,7. На победу "Динамо" – около 1,4.

Напомним, что первая встреча "Динамо" и "Фенербахче" в польском Лодзе закончилась ничьей со счетом 0:0. Игроки команд могли несколько раз забить голы.

До первой встречи с "Фенербахче" киевляне проиграли в двух товарищеских встречах – французскому Лиону (0:3) и голландскому Антверпену (1:2). Прошлая встреча "Динамо" и "Фенербахче" была в августе 2021 года – команды сыграли вничью.