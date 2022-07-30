"Фенербахче" не будет извиняться перед Украиной из-за фанатов, скандировавших имя Путина

По словам президента клуба Али Коча, украинские футболисты устроили провокацию во время поединка и вынудили ультрас поддержать российского лидера.

Футбольный клуб "Фенербахче" не будет приносить извинения Украине из-за фанатов, скандировавших на матче с киевским "Динамо" имя президента РФ Владимира Путина. Такое заявление сделал президент турецкой команды Али Коч.

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По его словам, клуб "Фенербахче" не намерен извиняться перед Украиной из-за действий футбольных фанатов, скандировавших имя российского президента Владимира Путина в ходе матча отборочного раунда Лиги Чемпионов против киевского "Динамо".

Али Коч утверждает, что свои извенения перед Турцией должен принести посол Украины Василий Боднар и глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Думаю, на вас повлияли СМИ и посты в социальных сетях команды-соперницы, которая во всем замешаны. Нельзя оскорблять "Фенербахче". Это было скандирование (имени Владимира Путина — ред.), далекое от идентичности "Фенербахче". Что мы должны были делать? Затыкать людям рты?" — возмутился Али Коч в ходе пресс-конференции.

По словам функционера, турецких фанатов могли спровоцировать футболисты киевского "Динамо", которые после забитых голов приближались к трибунам. Али Коч также назвал поведение украинских футболистов "явной провокацией". Отдельно президент "Фенербахче" поблагодарил тренера киевского "Динамо" Мирча Луческу за быстрое реагирование на действия своих подопечных.

"Новость о том, что Луческу не пришел на пресс-конференцию в знак протеста против аплодисментов и скандирования не соответствует действительности", — резюмировал Али Коч в ходе пресс-конференции.

Напомним, 27 июля проходил ответный матч между киевским "Динамо" и турецким "Фенербахче" в рамках раунда квалификации Лиги Чемпионов, победу в котором завоевали украинские футболисты. В ходе поединка фанаты хозяев с трибун массово скандировали имя президента Российской Федерации Владимира Путина.

Из-за поведения фанатов "Фенербахче", скандировавших имя Владимира Путина, на послематчевую пресс-конференцию отказался приходить главный тренер "Динамо" Мирча Луческу.

После поражения фанаты турецкого "Фенербахче" ошибочно атаковали московское "Динамо" в социальных сетях, спутав его с киевским. Пользователи оставили под одной из публикаций сотни сообщений в поддержку России и президента РФ Владимира Путина.

Инцидент на стадионе в Стамбуле также прокомментировал посол Украины в Турции Василий Боднар. По словам дипломата, украинцы никогда не поймут слова турецких фанатов в поддержку Владимира Путина, ответственного за войну и убийство мирных граждан.