Фанаты "Фенербахче" ошибочно атаковали в сети московское "Динамо" (фото, видео)

Турецкие пользователи оставили сотни комментариев в поддержку России и Владимира Путина, спутав страницы российского и киевского клубов в Instagram.

Фанаты турецкого "Фенербахче" ошибочно атаковали аккаунт московского "Динамо" в соцсетях. Массовые сообщения пользователей из Турции можно увидеть на официальной странице российского клуба в Instagram.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

После ответного матча отборочного раунда Лиги Чемпионов, в котором победило киевское "Динамо", фанаты турецкого решили "атаковать" украинский клуб, однако спутали его с российским.

Под публикацией московской команды с кадрами тренировки новичка Роберто Фернандеса пользователи из Турции оставили около тысячи комментариев в поддержку Российской Федерации и президента России Владимира Путина.

"Люблю вас, россияне. Люблю тебя, Путин", "Вперед Россия", "Россия навсегда", "Россия в сердце", "Путин король", "Украина, пошла ты…", "Владимир Путин, мы любим тебя", — написали фанаты турецкого "Фенербахче" под публикацией московского "Динамо".

В комментариях также можно увидеть ответы от пользователей как из Турции, так и из Украины, которые "потроллили" турков и указали им на ошибку с футбольным клубом.

"Турки думают, что пишут на страничке Динамо Киев", "Пошли вы на***, болельщики Фенербахче, поздравляю киевское Динамо! Не все турки одинаковые. Я фанат Галатасарая", "Хахахахаха, ребята, это инстаграм Динамо Москва, а не Киев. Вы, фанаты Фенербахче, реально позорите Турцию. Глупые фанаты", "Сейчас бы путать московскую помойку с легендарным клубом", "Как болельщик Фенербахче, поздравляю вас и приношу вам свои извинения.. Те, кто скандирует Путина на трибунах — не из наших. Слава Украине", "Ребята из Турции, спасибо за поддержку, но мы Динамо Москва, а не Динамо Киев", — написали другие пользователи под публикацией.

[ + – ] Фанаты "Фенербахче" ошибочно атаковали московское "Динамо", спутав его с киевским

Напомним, 27 июля киевское "Динамо" обыграло турецкий "Фенербахче" и завоевало путевку в очередной раунд квалификации Лиги Чемпионов. Исход матча был решен в овертайме — на 114-й минуте гол забил защитник киевлян Александр Караваев.

Поединок квалификации Лиги Чемпионов был омрачен поведением фанатов "Фенербахче", которые с трибун начали скандировать имя президента России Владимира Путина. Из-за поведения хозяев главный тренер "Динамо" Мирча Луческу отказался приходить на послематчевую конференцию.