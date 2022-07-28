Луческу не пришел на пресс-конференцию: фаны "Фенербахче" кричали "Владимир Путин" (видео)

Некоторые болельщики "Фенербахче" после пропущенного гола от "Динамо" принялись выкрикивать на весь стадион имя российского президента.

Киевское "Динамо" пробилось в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов. Победный гол в выездной встрече против "Фенербахче" на счету Александра Караваева, к слову, бывшего футболиста турецких "канареек". Во время матча отличились и местные местные болельщики, которые скандировали имя Путина. Об этом сообщает журналист Бату Бозрюрк.

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Несмотря на отсутствие игровой практики и официальных матчей, "Динамо" смотрелось более сыгранной командой в отдельно взятых эпизодах, хотя по персоналиям "Фенербахче" все же выглядело сильнее. На руку киевлянам сыграло и то обстоятельство, что большую часть игрового времени турки провели вдесятером. В начале второго тайма центральный полузащитник Исмаил Юксек удалился за опасный подкат и повторное предупреждение.

Вместе с тем, развязка поединка случилась только за 4 минуты до конца дополнительного времени. На 116-й минуте, Караваев под пристальным взглядом знакомых трибун пробил турецкого кипера Алтая Байындыра. Стоит отметить и действия защитника сборной Польши Томаша Кендзеры, которого сменил Караваев. В начале второго тайма он получил передачу от Цыганкова, пробросил мяч мимо защитника "канареек" и отдал Буяльскому, который в касание завершил трехходовку.

Омрачило победу только поведение некоторых турецких фанатов, которые после пропущенного первого принялись кричать имя российского президента, из-за чего тренер "Динамо" Луческу, несколько лет работавший в Турции, даже не пошел на пресс-конференцию.

Ранее Фокус сообщал, что "Динамо" обыграло "Фенербахче" со счетом 2:1 и вышло в следующий раунд квалификации Лиги Чемпионов. Чтобы в этом сезоне пробиться в ЛЧ, "Динамо" нужно сыграть шесть матчей и пройти трех соперников. Пока преодолен только первый этап, в дальнейшем киевлян ждут матчи против австрийского "Штурма".

Первый матч этих команд, проходивший в польском Лодзе завершился безголевой ничьей.