Луческу не прийшов на пресконференцію після матчу: турецькі фани кричали "Володимир Путін" (відео)
Деякі вболівальники "Фенербахче" після пропущеного голу від "Динамо" почали вигукувати на весь стадіон ім'я російського президента.
Київське "Динамо" пробилося до наступного раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Переможний гол у виїзній зустрічі проти "Фенербахче" на рахунку Олександра Караваєва, до речі, колишнього футболіста турецьких "канарійок". Під час матчу відзначились і місцеві вболівальники, які скандували ім'я Путіна. Про це повідомляє журналіст Бату Бозрюрк.
Незважаючи на відсутність ігрової практики та офіційних матчів, "Динамо" виглядало більш зіграною командою в окремо взятих епізодах, хоча за персоналіями "Фенербахче" все ж таки виглядало сильніше. На руку киянам зіграла й та обставина, що більшу частину ігрового часу турки провели вдесятьох. На початку другого тайму центральний півзахисник Ісмаїл Юксек пішов за небезпечний підкат і повторне попередження.
Разом із тим, розв'язка поєдинку відбулася лише за 4 хвилини до кінця додаткового часу. На 116-й хвилині Караваєв під пильним поглядом знайомих трибун пробив турецького кіпера Алтая Байиндира. Варто відзначити й дії захисника збірної Польщі Томаша Кендзьори, якого змінив Караваєв. На початку другого тайму він отримав передачу від Циганкова, прокинув м'яч повз захисника "канарейок" і віддав Буяльському, який у дотик завершив триходівку.
Затьмарила перемогу лише поведінка деяких турецьких фанатів, які після пропущеного першого почали кричати ім'я російського президента, через що тренер "Динамо" Луческу, який кілька років працював у Туреччині, навіть не пішов на пресконференцію.
Раніше Фокус повідомляв, що "Динамо" обіграло "Фенербахче" з рахунком 2:1 і вийшло до наступного раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів. Щоб цього сезону пробитися до ЛЧ, "Динамо" потрібно зіграти шість матчів і пройти трьох суперників. Поки подолано лише перший етап, надалі на киян чекають матчі проти австрійського "Штурму".
Перший матч цих команд, що проходив у польському Лодзі, завершився безгольовою нічиєю.