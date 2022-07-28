RU
RU
Розділи
Матеріали
Спорт

Фанати "Фенербахче" помилково атакували в мережі московське "Динамо" (фото, відео)

869
Фенербахче Динамо матч кваліфікація Ліга Чемпіонів фанати скандал
Фанати "Фенербахче" помилково атакували московське "Динамо"

Турецькі користувачі залишили сотні коментарів на підтримку Росії та Володимира Путіна, сплутавши сторінки російського та київського клубів у Instagram.

Фанати турецького "Фенербахче" помилково атакували аккаунт московського "Динамо" в соцмережах. Масові повідомлення користувачів із Туреччини можна побачити на офіційній сторінці російського клубу в Instagram.

Після матчу у відповідь відбіркового раунду Ліги Чемпіонів, у якому перемогло київське "Динамо", фанати турецького вирішили "атакувати" український клуб, проте сплутали його з російським.

Під публікацією московської команди з кадрами тренування новачка Роберто Фернандеса користувачі з Туреччини залишили близько тисячі коментарів на підтримку Російської Федерації та президента Росії Володимира Путіна.

"Люблю вас, росіяни. Люблю тебе, Путін", "Уперед, Росіє", "Росія назавжди", "Росія в серці", "Путін король", "Україно, пішла ти…", "Володимире Путін, ми любимо тебе", — написали фанати турецького "Фенербахче" під публікацією московського "Динамо".

У коментарях також можна побачити відповіді від користувачів як із Туреччини, так і з України, які потролили турків і вказали їм на помилку з футбольним клубом.

"Турки думають, що пишуть на сторінці Динамо Київ", "Пішли ви на ***, уболівальники "Фенербахче", вітаю київське "Динамо"! Не всі турки однакові. Я фанат "Галатасарая", "Хахахахаха, хлопці, це інстаграм "Динамо" Москва, а не Київ. Ви, фанати "Фенербахче", реально ганьбите Туреччину. Дурні фанати", "Зараз би плутати московський смітник із легендарним клубом", "Як уболівальник "Фенербахче" вітаю вас і приношу вам свої вибачення. Ті, хто скандує Путіна на трибунах, — не з наших. Слава Україні", "Хлопці з Туреччини, дякую за підтримку, але ми "Динамо" Москва, а не "Динамо" Київ", — написали інші користувачі під публікацією.

Фанати "Фенербахче" помилково атакували московське "Динамо", сплутавши його з київським

Нагадаємо, 27 липня київське "Динамо" обіграло турецький "Фенербахче" та здобуло путівку в черговий раунд кваліфікації Ліги Чемпіонів. Вихід матчу було вирішено в овертаймі — на 114-ій хвилині гол забив захисник киян Олександр Караваєв.

Поєдинок кваліфікації Ліги Чемпіонів був затьмарений поведінкою фанатів "Фенербахче", які з трибун почали скандувати ім'я президента Росії Володимира Путіна. Через поведінку господарів головний тренер "Динамо" Мірча Луческу відмовився приходити на післяматчеву конференцію.