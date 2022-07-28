Фанати "Фенербахче" помилково атакували в мережі московське "Динамо" (фото, відео)

Турецькі користувачі залишили сотні коментарів на підтримку Росії та Володимира Путіна, сплутавши сторінки російського та київського клубів у Instagram.

Фанати турецького "Фенербахче" помилково атакували аккаунт московського "Динамо" в соцмережах. Масові повідомлення користувачів із Туреччини можна побачити на офіційній сторінці російського клубу в Instagram.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Після матчу у відповідь відбіркового раунду Ліги Чемпіонів, у якому перемогло київське "Динамо", фанати турецького вирішили "атакувати" український клуб, проте сплутали його з російським.

Під публікацією московської команди з кадрами тренування новачка Роберто Фернандеса користувачі з Туреччини залишили близько тисячі коментарів на підтримку Російської Федерації та президента Росії Володимира Путіна.

"Люблю вас, росіяни. Люблю тебе, Путін", "Уперед, Росіє", "Росія назавжди", "Росія в серці", "Путін король", "Україно, пішла ти…", "Володимире Путін, ми любимо тебе", — написали фанати турецького "Фенербахче" під публікацією московського "Динамо".

У коментарях також можна побачити відповіді від користувачів як із Туреччини, так і з України, які потролили турків і вказали їм на помилку з футбольним клубом.

"Турки думають, що пишуть на сторінці Динамо Київ", "Пішли ви на ***, уболівальники "Фенербахче", вітаю київське "Динамо"! Не всі турки однакові. Я фанат "Галатасарая", "Хахахахаха, хлопці, це інстаграм "Динамо" Москва, а не Київ. Ви, фанати "Фенербахче", реально ганьбите Туреччину. Дурні фанати", "Зараз би плутати московський смітник із легендарним клубом", "Як уболівальник "Фенербахче" вітаю вас і приношу вам свої вибачення. Ті, хто скандує Путіна на трибунах, — не з наших. Слава Україні", "Хлопці з Туреччини, дякую за підтримку, але ми "Динамо" Москва, а не "Динамо" Київ", — написали інші користувачі під публікацією.

[ + – ] Фанати "Фенербахче" помилково атакували московське "Динамо", сплутавши його з київським

Нагадаємо, 27 липня київське "Динамо" обіграло турецький "Фенербахче" та здобуло путівку в черговий раунд кваліфікації Ліги Чемпіонів. Вихід матчу було вирішено в овертаймі — на 114-ій хвилині гол забив захисник киян Олександр Караваєв.

Поєдинок кваліфікації Ліги Чемпіонів був затьмарений поведінкою фанатів "Фенербахче", які з трибун почали скандувати ім'я президента Росії Володимира Путіна. Через поведінку господарів головний тренер "Динамо" Мірча Луческу відмовився приходити на післяматчеву конференцію.