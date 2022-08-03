Матч, который проходил на стадионе в польском Лодзе, завершился со счетом 1:0 в пользу подопечных Мирчи Луческу.

Киевское "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов обыграло австрийский "Штурм". Прямая трансляция футбольного поединка велась телеканалом "2+2".

Матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов, который проходил на Муниципальном стадионе имени Владислава Круля в польском Лодзе, завершился со счетом 1:0 в пользу киевского "Динамо".

Единственный гол в поединке на 29-й минуте забил защитник киевлян Александр Караваев, который вовремя откликнулся в штрафной противника на прострел Владислава Дубинчака.

[ + – ] Киевское "Динамо" обыграло австрийский "Штурм" в Лиге Чемпионов

Ответный матч между киевским "Динамо" и австрийским "Штурмом" пройдет 9 августа на стадионе UPC-Arena, который расположен в Граце. В случае выхода в плей-офф Лиги Чемпионов подопечные Мирчи Луческу встретятся с победителем пары "Бенфика" — Митьюлланд. Отметим, что первый матч этих команд завершился в пользу португальцев, которые обыграли датский клуб со счетом 4:1.

[ + – ] Аудио-трансляция матча между киевским "Динамо" и австрийским "Штурмом"

Напомним, что минувший раунд квалификации Лиги Чемпионов с участием киевского "Динамо" обернулся скандалом. Фанаты турецкого "Фенербахче" после пропущенного гола от киевлян на домашнем стадионе начали скандировать имя президента России Владимира Путина. Из-за поведения домашних ультрас на послематчевую пресс-конференцию отказался приходить главный тренер "Динамо" Мирча Луческу.

После поединка фанаты "Фенербахче" ошибочно атаковали в сети московское "Динамо", спутав его с украинским клубом. Пользователи оставили сотни комментариев в поддержку России и лично российского президента Владимира Путина.

Президент "Фенербахче" Али Коч, комментируя поведение фанатов на домашнем стадионе, заявил, что футбольный клуб не будет приносить свои извинения Украине. По словам функционера, украинские футболисты устроили провокацию во время матча квалификации Лиги Чемпионов и вынудили ультрас скандировать имя главы Кремля Владимира Путина.