"Бенфіка" здобула перемогу над "Динамо" у другому матчі кваліфікації ЛЧ

Матч на стадіоні в Лісабоні завершився з рахунком 3:0 на користь португальців. Першим відзначився Ніколас Отаменді.

Київське "Динамо" та "Бенфіка" зіграли у португальському Лісабоні у вирішальному матчі кваліфікації Ліги чемпіонів.

Гра проходила на стадіоні "Ештадіу да Луш".

"Бенфіка" відкрила рахунок у матчі проти "Динамо" на 27-й хвилині, гол забив Ніколас Отаменді.

Вдруге серед португальців відзначився Рафаел Феррейра Сілва, забивши "киянам" на 40-й хвилині.

А через 2 хвилини гол у ворота наших спортсменів забив Давід Нерес.

"Бенфіка" була фаворитом матчу, на перемогу клубу букмекери приймали ставки з коефіцієнтом приблизно 1,6, а на перемогу "Динамо" — до 7,9.

У складі "Динамо" через травми не зіграли центральний захисник Денис Попов та один із лідерів команди Віктор Циганков. У стрій після дискваліфікації повернувся опорний півзахисник Сергій Сидорчук.

За "Бенфіку" колектив не зіграли захисники Веріссіму та Віктор через травми.

"Бенфіка" виходить до групового раунду, клуб виграв 11 останніх поєдинків у всіх турнірах, зокрема товариські зустрічі. "Динамо" для виходу в груповий раунд була потрібна перемога з різницею в 3 голи.

"Динамо" провело з Бенфікою 7 матчів, в 1 матчі перемогло "Динамо", а в 5 — Бенфіка. Ще одна зустріч закінчилася нічиєю.

Тиждень тому "Бенфіка" перемогла киян із рахунком 0:2 на стадіоні імені Владислава Крола у польському Лодзі. Перший гол був на 9-й хвилині — його забив захисник "Бенфіки" Жилберту.

"Динамо" 3 серпня обіграло австрійський "Штурм" із рахунком 1:0, гол на 29-й хвилині забив захисник киян Олександр Караваєв. Наприкінці липня динамівці провели успішну зустріч із турецьким "Фенербахче". У Стамбулі "Динамо" виграло з рахунком 2:1.

У квітні футбольний клуб "Динамо" оголосив про серію благодійних матчів із європейськими клубами під гаслом "Матч за мир! Зупинимо війну!"