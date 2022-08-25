Жеребьевка состоялась: стало известно, с кем сыграет "Шахтер" в Лиге чемпионов

Украинскому клубу достались сильные соперники: "Реал Мадрид", "Лейпциг" и "Селтик".

В Стамбуле 25 августа прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. В жеребьевке приняли участие 32 команды, среди которых и донецкий "Шахтер". Клуб попал в группу как команда, занимавшая первое место на предыдущем чемпионате Украины, который не удалось доиграть из-за начавшегося российского вторжения.

По итогам жеребьевки "Шахтер" вошел в группу F, его соперниками стали испанский Реал Мадрид, немецкий РБ Лейпциг и шотландский Селтик.

[ + – ] Жребий так расположил клубы по группам

Групповой этап Лиги чемпионов начнется 6 сентября.

Назначены такие даты матчей:

тур 1 — 6/7 сентября

тур 2 — 13/14 сентября

тур 3 — 4/5 октября

тур 4 -11/12 октября

тур 5 — 25/26 октября

тур 6 — 1/2 ноября

Полный календарь игр "Шахтера" в Лиге чемпионов клуб пообещал опубликовать позже.

Напомним, новым тренером "Шахтера" стал 48-летний Игорь Йовичевич, контракт с ним подписали на 2 года. В его тренерский штаб вошли два испанца: тренер вратарей Франциско Галан из "Атлетико" (Мадрид), первый ассистент и фитнес-тренер Даниэль Де Кастро.

Ранее российский комментатор Алексей Андронов рассказал о судьбе двух бывших футболистов "Шахтера", которых принудительно мобилизовали в так называемой "ДНР". Вадим Солодкий погиб, а Александр Воскобойник получил ранение в ногу.