Жеребкування відбулося: стало відомо, з ким зіграє "Шахтар" у Лізі чемпіонів

Українському клубу дісталися сильні суперники: "Реал Мадрид", "Лейпциг" та "Селтік".

У Стамбулі 25 серпня пройшло жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. У жеребкуванні взяли участь 32 команди, серед яких і донецький "Шахтар". Клуб потрапив до групи як команда, яка посідала перше місце на попередньому чемпіонаті України, який не вдалося дограти через початок російського вторгнення.

За підсумками жеребкування "Шахтар" увійшов до групи F, його суперниками стали іспанський Реал Мадрид, німецький РБ Лейпциг та шотландський Селтік.

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Груповий етап Ліги чемпіонів розпочнеться 6 вересня.

Призначено такі дати матчів:

тур 1 — 6/7 вересня

тур 2 — 13/14 вересня

тур 3 — 4/5 жовтня

тур 4 — 11/12 жовтня

тур 5 — 25/26 жовтня

тур 6 — 1/2 листопада

Повний календар ігор "Шахтаря" у Лізі чемпіонів клуб пообіцяв опублікувати згодом.

Нагадаємо, новим тренером "Шахтаря" став 48-річний Ігор Йовічевич, контракт із ним підписали на 2 роки. До його тренерського штабу увійшли два іспанці: тренер воротарів Франциско Галан з "Атлетіко" (Мадрид), перший асистент та фітнес-тренер Даніель Де Кастро.

Раніше російський коментатор Олексій Андронов розповів про долю двох колишніх футболістів "Шахтаря", яких примусово мобілізували до так званої "ДНР". Вадим Солодкий загинув, а Олександр Воскобойник отримав поранення в ногу.