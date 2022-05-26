Двох ексфутболістів "Шахтаря" мобілізували до "ДНР", — Андронов

Один із колишніх гравців донецького клубу отримав поранення в ногу, другий убитий. Коментатор запевняє, що спортсменів відправили воювати в примусовому порядку.

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Російський коментатор Олексій Андронов у своєму телеграм-каналі розповів про долю двох колишніх футболістів донецького "Шахтаря", який примусово мобілізувала влада невизнаної республіки ДНР.

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За словами коментатора, Вадим Солодкий та Олександр Воскобойник, які є вихованцями "Шахтаря", відправлені воювати проти України. Для обох чоловіків ця історія завершилася фатально: Солодкий загинув, а Воскобойник отримав поранення в ногу.

"Може, ви й не чули про таких людей — Олександр Воскобойник (грав за "Шахтар") та Вадим Солодкий ("Металург" Донецьк). Обидва — вихованці "Шахтаря", грали в 90-х. Воскобойника ще вболівальники діставали кричалкою: Що на полі за покійник? Це Саша Воскобойник! Обох забрали на вулицях Донецька воювати. Воск важко поранений у ноги, Солод убитий. Воска відвезли до Новоазовська, там навіть нашатирю немає в лікарні, потім до Москви", — розповів Олексій Андронов.

Олександр Воскобойник виступав за "Шахтар" протягом п'яти років, з 1992 до 1997 року. В його активі 87 матчів та 11 голів у складі донецького клубу. Разом із "Шахтарем" Воскобойник двічі вигравав срібні медалі чемпіонату України та двічі — Кубок України.

Вадим Солодкий був лише вихованцем "Шахтаря", а протягом своєї ігрової кар'єри виступав за такі клуби, як "Металург" (Донецьк), "Волинь" (Луцьк) та молдавський "Шериф".

Раніше Фокус розповідав, що помер експівзахисник "Шахтаря" Олексій Бахарєв. Колишньому футболісту донецького клубу було 45 років, а причини його ранньої смерті досі нічого невідомо.

Також ми повідомляли, що тренувальна база ФК "Шахтар" під Києвом потрапила під обстріл. На базі виявили кілька слідів від снарядів: постраждали тренувальне поле та кімната з екіпіруванням.