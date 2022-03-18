Помер експівзахисник "Шахтаря" Олексій Бахарев

Колишньому футболісту донецького клубу було 45 років.

Експівзахисник донецького "Шахтаря" Олексій Бахарев пішов із життя у віці 45 років. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк) Сергій Палкін.

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"Олексій був одним із найобдарованіших і найяскравіших футболістів великого покоління "Шахтаря" початку 2000-х років і назавжди вписав своє ім'я в історію Клубу. Щирі співчуття рідним і близьким", — зазначив Палкін.

Від чого саме помер Олексій Бахарев наразі не повідомляється. Під час ігрової кар'єри він відчував проблеми з коліном, що вплинуло на його виступи.

У складі "Шахтаря" Олексій Бахарев виступав протягом семи років: із 1999 до 2006 року. Він двічі ставав чемпіоном України, у 2002 та 2005 роках, а також тричі вигравав Кубок України (2001; 2002; 2004). Незважаючи на те, що Бахарев народився у Волгограді, він прийняв українське громадянство та зіграв один матч за збірну України.

Професійну кар'єру Олексій Бахарев завершив у 2009 році, після чого зайнявся тренерською діяльністю. В останні роки жив у Донецьку та тренував дітей у колишній школі футбольного клубу "Шахтар".

Нагадаємо, у жовтні 2020 року пішов із життя Сергій Ателькін, ще один легендарний футболіст "Шахтаря". Ателькіну було 48 років, він помер від раптової зупинки серця. У складі "Шахтаря" він сумарно відіграв 8 років, зігравши 265 матчів і забивши 82 голи. Він також вигравав золоті медалі чемпіонату України та чотири рази ставав володарем Кубка України. В останні місяці життя Сергій Ателькін працював тренером-селекціонером в ФК "Львів".