Умер экс-полузащитник "Шахтера" Алексей Бахарев

Бывшему футболисту донецкого клуба было 45 лет.

Экс-полузащитник донецкого "Шахтера" Алексей Бахарев ушел из жизни в возрасте 45 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор футбольного клуба "Шахтер" (Донецк) Сергей Палкин.

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"Алексей был одним из самых одаренных и ярких футболистов великого поколения "Шахтера" начала 2000-х годов и навсегда вписал свое имя в историю Клуба. Искренние соболезнования родным и близким", — отметил Палкин.

От чего именно умер Алексей Бахарев на данный момент не сообщается. Во время игровой карьеры он испытывал проблемы с коленом, что оказало влияние на его выступления.

В составе "Шахтера" Алексей Бахарев выступал в течение семи лет: с 1999 по 2006 года. Он дважды становился чемпионом Украины, в 2002 и 2005 годах, а также три раза выигрывал Кубок Украины (2001; 2002; 2004). Несмотря на то, что Бахарев родился в Волгограде, он принял украинское гражданство и сыграл один матч за сборную Украины.

Профессиональную карьеру Алексей Бахарев завершил в 2009 году, после чего занялся тренерской деятельностью. В последние годы жил в Донецке и тренировал детей в бывшей школе футбольного клуба "Шахтер".

Напомним, в октябре 2020 года ушел из жизни Сергей Ателькин, еще один легендарный футболист "Шахтера". Ателькину было 48 лет, он умер от внезапной остановке сердца. В составе "Шахтера" он суммарно отыграл 8 лет, сыграв 265 матчей и забив 82 гола. Он также выигрывал золотые медали чемпионата Украины и четыре раза становился обладателем Кубка Украины. В последние месяцы жизни Сергей Ателькин работал тренером-селекционером в ФК "Львов".